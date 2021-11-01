Команда из Чувашии выиграла седьмой хакатон по ИИ в Чебоксарах

31 октября в Чебоксарах подвели итоги седьмого регионального хакатона по искусственному интеллекту, проходящего в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» как часть серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Оператором конкурса выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации.

В течение 48 часов 23 команды, 15 из которых дошли до финала, решали кейс от Минцифры Чувашии и АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики». Участники должны были на основе обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти, а также информации из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта создать карту потребностей жителей города Чебоксары в объектах комфортной городской среды с целью выявления “болевых” точек городского пространства и учета данных факторов при выборе объектов городской среды и мест их размещения.

Победителем седьмого хакатона по искусственному интеллекту стала команда из Чувашии SIMP (Станислав Тунгулов, Михаил Кадилов, Тимофей Алексеев, Роман Михайлов, Даниил Карпов).

Решение команды представляет собой интерактивную карту, на которой показаны места, в которых, по мнению граждан, имеются проблемы. Программа анализирует эти обращения, также учитывая информацию с других интернет-ресурсов и наличие рядом мест для решения проблемы. Маркеры на карте меняют свой цвет в зависимости от вывода программы. Также, на сайте имеется статистика для каждого района города, в которой указана его основная проблема. Проект создан с применением машинного обучения, которое нужно для анализа данных, парсинга ресурсов, например, портала ЖКХ с обращениями и работы с большими данными. Уникальность решения заключается в объективной оценке обращений граждан и удобным выводом, который и требовался для заказчика.

Второе место заняла команда из Пермского края PSPU_Team (Виталий Кудреватых, Сергей Боярко, Кирилл Поздеев, Лев Худорожков, Ярослав Шеповалов).

Команда провела широкую работу по проектированию и формализации алгоритмов приоритезации, автоматизации алгоритма принятия решения. Решение команды представляет схему анализа системы деятельности ИС для создания комфортной городской среды, а также интерактивную карту с разделением ролей. В решении используются микросервисы для модульности и интеграционных интерфейсов, а также Keras для быстрого обучения и переобучения модели классификации данных. Уникальность решения состоит в продуманности схемы анализа деятельности, а также интеграции со сторонними платформами.

На третьем месте – команда Profit с участниками из Москвы и Санкт-Петербурга (Егор Пустовит, Павел Алексеев, Дмитрий Шепелев, Никита Борисов).

Решение команды представляет собой ассистента для планирования объектов комфортной городской среды в Чебоксарах. Стек технологий: Ya.Cloud, Kepler, 2Gis, bert. Решения уникально понятным интерпретируемым алгоритмом, опирающемся на ИКГС.

«Итоги хакатона по искусственному интеллекту подарили повод для гордости всей Чувашской Республике. Обойдя 22 команды, первое место заняли учащиеся школы №61 города Чебоксары. От лица всей Чувашской Республики хочу отдельно отметить, что мы крайне заинтересованы в развитии ИТ-отрасли. Для нас большая честь стать частью Всероссийского сообщества по искусственному интеллекту. Сегодня мы убедились на живом примере, что хакатон — это шанс, который дарит молодым специалистам возможность проявить себя и сделать первые

шаги навстречу своему профессиональному будущему. Хакатон показал, насколько богата талантами чувашская земля. И наше будущее точно в надежных руках», — отметил Олег Николаев, глава Чувашской республики.

«Хакатон по искусственному интеллекту в Чебоксарах прошёл на самом высоком уровне. Определить победителей было сложно, настолько серьёзно участники подошли к решению нашего кейса. Хакатон доказал, что в Чувашии множество способных ребят, школьников, которые готовы связать свою жизнь с IT. Обязательно организуем их встречу с Ассоциацией «IT-кластер Чувашской Республики». Обсудим реализацию совместных проектов и дальнейшее трудоустройство ребят. Важно, чтобы талантливые кадры остались в Чувашии», – подчеркнула Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Напомним, что следующий 8/116 из серии хакатонов по искусственному интеллекту пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 14 ноября.

Хакатон и лекции в Чебоксарах проходят при поддержке технологического партнёра – Яндекс.Облако; Правительства Чувашии, Национального проекта «Жилье и городская среда», проекта «Формирование комфортной городской среды», а также Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики».