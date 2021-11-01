В дни ограничений возобновится работа зоомагазинов

Руководитель Минэкономрзавития Чувашии Дмитрий Краснов подчеркнул, что в социальных сетях от жителей республики приходит немало сообщений с просьбой возобновить продажу зоотоваров. Специализированные корма для животных и ветеринарные препараты невозможно купить в продовольственных магазинах. Глава региона поручил внести изменения в Указ.

В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года также могут работать специализированные торговые объекты по продаже бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), очков, линз, а также ритуальных принадлежностей.

Также разрешено работать всем объектам продовольственной торговли, в том числе на территориях ярмарок и рынков.

Допускается дистанционная торговля – доставка по заявкам покупателей по телефону или через интернет.

чувашинформ.рф.