Поздравление Главы Чувашии с Днём работника автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли

Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Автомобильный транспорт – одна из важнейших составляющих транспортной инфраструктуры государства. Развитая автотранспортная отрасль имеет ключевое значение для эффективной работы экономики, способствует реализации масштабных инвестиционных и социальных проектов.

Чувашская Республика является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются автомобильные магистрали, железнодорожные, водные и воздушные пути. Надежное и бесперебойное функционирование транспортной отрасли является базовым условием повышения уровня и качества жизни людей.

Благодаря слаженной работе работников автомобильного хозяйства Чувашии обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию, осуществляются комфортные и безопасные пассажирские перевозки.

Сегодня отрасль демонстрирует динамичное развитие – обновляется парк общественного транспорта, в прошлом году закуплено 68 новых современных троллейбусов, на маршруты выходят современные, экологичные, удобные автобусы.

Все большее значение приобретает развитие электротранспорта. Чувашия намерена включиться в перечень территорий, на которых начнется формирование инфраструктуры для электромобилей.

Повышение качества обслуживания пассажиров, внедрение самых современных технологий в транспортную систему – задачи, которые стоят перед нами. Мы начинаем работу по утверждению транспортного планирования. Документ даст право региону участвовать в федеральных программах модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях.

Благодарю вас прежде всего за верность профессии, за ваш вклад в развитие важнейшей для экономики отрасли транспортного обеспечения, за эффективный и плодотворный труд.

Желаю счастья, благополучия и дальнейшей успешной работы.

Глава Чувашской Республики О. Николаев.