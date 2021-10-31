Подтвердила своё мастерство

С 15 по 18 октября в Москве проходил Третий чемпионат России по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры и социальной сферы. Организаторами конкурса стали Международная академия развития образования, Московская ассоциация предпринимателей и туристическая компания «Престиж тур».

Шумерлинскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на чемпионате представляла молодой, инициативный педагог Анастасия Леонтьева.

Участникам нужно было презентовать собственный профессиональный опыт в форме очного выступления перед членами конкурсной комиссии и представить портфолио (резюме) в печатном виде.

Деловые качества и творческий потенциал позволили Анастасии занять призовое 3 место в конкурентной борьбе. Поздравляем педагога и желаем дальнейшего профессионального роста!

Л. Веселкина.