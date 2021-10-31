Гаражная амнистия

Какие документы нужны, чтобы оформить гараж в рамках «гаражной амнистии»?
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова:
- Если коротко, то практически любые, лишь бы они прямо или косвенно подтверждали, что гараж действительно приобретался или возводился до 30.12.2004 года. Если гараж построили позже, «амнистия» на такие объекты не распространяется.
Оформить гараж в собственность вам позволят: любое решение органа власти (в том числе советского периода), подтверждающее, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом; любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором был построен гараж; справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе; решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение вам гаража; технический паспорт на гараж до 01.01.2013 года, в котором имеется указание на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до 30.12.2004 года; договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, заключенные до 30.12.2004 года, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ о наследстве, подтверждающий права наследника на иное имущество наследодателя, если гараж принадлежал вашему наследодателю (отцу, матери, дедушке, бабушке, иным родственникам), получившему или построившему гараж до 30.12.2004 года; документы, подтверждающие приобретение вами гаража, построенного до 30.12.2004 года, у другого лица (договор, соглашение, подтверждающее передачу от бывшего владельца).
Также необходимо иметь в виду, что если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его необходимо будет образовать на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (если отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой участок).
При принятии органом местного самоуправления решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка необходимо подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража, расположенного на земельном участке (если гараж не поставлен на кадастровый учёт).
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