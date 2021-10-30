30 Окт

Итоги первой недели переписи в республике

Стартовавшая 15 октября Всероссийская перепись населения идет полным ходом. Жители Чувашии активно участвуют в обследовании, используя удобные для этого способы. По данным на 25 октября, на портале госуслуг переписались 154 тысячи, или 12,8 %, респондентов. Стоит напомнить, что электронные переписные листы можно заполнить только до 8 ноября.


По состоянию на 24 октября в республике переписано на стационарных участках и переписчиками 237 тысяч жителей. Особое внимание в период пандемии коронавируса уделяется обеспечению безопасности переписного персонала. Еженедельно с 21 октября весь переписной персонал проходит ПЦР-тестирование на COVID-19. Осуществляется ежедневный мониторинг с целью выявления заболевших работников.
Завершится крупномасштабное статистическое мероприятие 14 ноября.

Чувашстат.

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики,
оценил удобство переписи на портале «Госуслуги»:

  • Достаточно простая процедура, просто надо внимательно читать и следовать той логике, которую подсказывает сама машина: и удобно, и комфортно, и быстро, и безопасно в рамках действующей эпидситуации.
    Эти данные (переписи) необходимы, чтобы обеспечивать источниками финансирования как в рамках взаимодействия с федеральным бюджетом, так и планирования регионального бюджета – для реализации всего комплекса социально-экономического развития Чувашии, в том числе поддержки людей в той или иной жизненной ситуации.

Лев Рафинов, глава администрации Шумерлинского района:

  • Участвуя в переписи, человек сообщает о себе и о членах семьи только ту информацию, которая будет необходима для разработки перспективных социальных программ. Считаю, что участие в переписи – это долг каждого жителя региона, страны, заинтересованного в благоприятных переменах.
    Я прошел перепись в онлайн-формате — через портал госуслуг, что особенно актуально, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Заняло это совсем немного времени. Призываю жителей района тоже воспользоваться этим быстрым и удобным способом участия в ВПН.

Леонид Пронин, депутат Государственного Совета
Чувашской Республики:

  • Принял участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг. Что могу сказать? Удобно и, что немаловажно, недолго. Система позволяет это сделать не только за себя, но и за членов своей семьи. Отметил для себя любопытный момент, касающийся блока вопросов в части обеспечения и качества жилищных условий. Безусловно, цифровизация переписи позволит собрать дополнительные объективные данные о том, кто и как живет в России.

Справочно:
Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года. Перепись осуществляется тремя способами:

  • при помощи переписчика по месту жительства;
  • на стационарном переписном участке;
  • самостоятельно на портале «Госуслуги» (до 8 ноября 2021 года).
    До окончания переписи работает горячая линия на федеральном уровне. Задать вопрос можно по бесплатному телефону 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени. В другое время звонок примет автоответчик, оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. В Чувашской Республике действует горячая линия по телефону 8(8352) 51-54-25.

Автор записи: anna

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