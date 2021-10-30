«Дети войны» и почетные доноры смогут получать бесплатную юридическую помощь

14 октября на сессии Государственного Совета Чувашской Республики депутатами приняты изменения, предусматривающие дополнение Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» категориями граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Право на получение бесплатной юридической помощи дополнительно получили граждане, которым присвоен статус «дети войны», граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Названным категориям граждан адвокаты будут помогать по всем видам бесплатной юридической помощи, от устной консультации до представления интересов в судах.



В республике в настоящее время право на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи имеют 44 категории граждан, в том числе инвалиды I и II групп, представители детей-инвалидов, детей-сирот, малоимущие граждане, многодетные семьи, ветераны ВОВ и боевых действий и др. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи такую помощь можно получить в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им учреждениях, у адвокатов, у нотариусов (по вопросам совершения нотариальных действий), в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии.

Более подробную информацию по вопросам получения бесплатной юридической помощи можно получить в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции (тел. 8(8352) 62-33-53, 64-20-70).



Госслужба Чувашии по делам юстиции.