Вернулась в Шумерлю, чтобы стать хорошим врачом

Региональный проект«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» реализуется по всей Чувашии, в Шумерле в том числе.

инский центр пришла работать Валентина Алаева, которая закончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова в 2021 г. Валентина выбрала специальность анестезиолога-реаниматолога не случайно. «Анестезиология как отрасль медицины никогда не стоит на месте. Она постоянно развивается. И мне интересно развиваться вместе с ней! А про реанимацию могу сказать, что туда люди попадают в критическом состоянии, и результат от проводимой терапии заметен сразу. Это приносит самую большую радость и удовлетворение от работы!» — говорит она с улыбкой. На вопрос о целях в своей жизни врач ответила просто: «Стать первоклассным специалистом своего дела и помогать людям».



Любовь к медицине врачу привила мама — фельдшер, работает школьной медицинской сестрой. Сама Валентина закончила школу № 1 Шумерли. После 6 лет обучения по специальности «Педиатрия» перед ней встал выбор: Москва или Шумерля. Взяв целевое направление от Шумерлинского ММЦ, после окончания ординатуры уже по специальности «Анестезиология и реанимация» в 2021 г. она вернулась в свой родной город.



Источник: Шумерлинский ММЦ.