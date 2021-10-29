«Ценовому раздраю» в школьных столовых дали объяснение

Чем кормят детей в городских школах, как выполняются требования к организации горячего питания – ответить на эти вопросы были призваны рейды по школьным столовым, в которых участвовали глава администрации Шумерли Валерий Шигашев вместе с заместителем, курирующим сферу образования, Ириной Сасакиной. Поводом послужили участившиеся жалобы родителей.

В сентябре-октябре, до начала каникул, были проверены пищеблоки и столовые гимназии № 8, школ №№ 1, 2 и 3. Практически везде после пробы блюд из меню комиссия констатировала их хорошие вкусовые качества, а повара рассказали о предпочтениях детей: борщ, картофельное пюре, макаронные изделия, курица, котлеты, компоты и выпечка; не любят рыбу. В столовой школы № 1 были зафиксированы пересоленные тефтели, безвкусный чай, несоблюдение товарного соседства в холодильниках, недочеты в калькуляции меню. Напомним, что организатором школьного питания в Шумерле уже много лет является ООО «Звезда», именно его сотрудники работают в школьных столовых.



21 октября в администрации города по результатам рейдов состоялось совещание, на которое были приглашены директора и замы школ, представители ООО «Звезда». И одним из главных вопросов для обсуждения стал денежный, а именно — разные цены одних и тех же блюд одного веса для разных категорий школьников. К примеру, 20 октября ученикам 1-4 классов школы № 2 предлагался на обед компот из сухофруктов за 6,36 рубля, а для учащихся этого же звена из категории детей с ОВЗ – за 8,69 рубля, для учеников с 11 до 18 лет из малообеспеченных семей — уже за 11,3 рубля. Все три варианта – бесплатное питание за счет бюджетных средств. При этом конечная цена обеда не превышает предельно допустимую, установленную республиканскими и местными властями.



Объяснять этот «ценовой раздрай» в школьных меню пришлось бухгалтеру «Звезды». Сотрудница представила расчеты стоимости блюд, в которую на законных основаниях включена наценка, позволяющая предприятию держаться на плаву. Максимальный размер этой наценки утвержден на уровне 40 %, но практически никогда это значение не достигается. Потому что, пояснила бухгалтер, исходя из растущих цен на продукты реальная стоимость завтраков и обедов значительно выше закрепленных в постановлениях властей. К примеру, завтрак для младшеклассников по факту (с заложенной 40-процентной наценкой) выходит примерно на 70 рублей, а должен стоить 55,2 рубля. Та же картина и с питанием для детей с ОВЗ. И только для школьников из малообеспеченных многодетных семей утвержденная стоимость питания более менее соответствует затратам – 81,55 рубля. Так вот, чтобы привести цены к одному знаменателю, «Звезда» по каждому блюду снижает наценку в каждом комплексе завтрака или обеда, причем снижение происходит на разные проценты. Отсюда и разные цены на одно и то же блюдо.



Принцип расчета, которым пользуется организатор школьного питания, не был известен участникам совещания от школ, не знают о нем ученики и родители, которые недоумевали: почему одному ребенку дают суп за 14 рублей, а соседу по парте за 16? Поэтому в завершение рабочей встречи «Звезде» было рекомендовано изменить способ расчета цены блюда на более понятный и прозрачный.

Кстати, каждый родитель, интересующийся тем, какое питание предоставляется его ребенку, может зайти на сайт школы и в соответствующем разделе посмотреть полное меню на каждый учебный день. Также родитель может попросить ребенка сфотографировать поданные на завтрак или обед блюда и заявленное на этот день меню. Можно лично посетить школьную столовую, но заранее согласовав свой визит с руководством школы. По всем вопросам и выявленным недостаткам необходимо обращаться к администрации школы.

Напомним, что меню для школьных столовых разрабатывается согласно санитарным правилам и нормам и обязательно согласовывается с Роспотребнадзором, контроль за организацией питания школьников осуществляется бракеражными комиссиями школ.

Наталья Игнатьева.