Расписание пригородных электричек изменится

В связи с назначением дополнительного поезда дальнего следования 1, 3-4 и 8-9 ноября изменится порядок курсирования пригородных поездов № 6191 сообщением Канаш — Шумерля (отправление со ст. Канаш на 10 минут раньше — в 4.44 час., прибытие на ст. Шумерля в 6.11 час.) и № 6192 сообщением Шумерля — Канаш (отправление со ст. Шумерля на 10 минут раньше — в 6.23 час., прибытие на ст. Канаш в 7.52). Изменение времени прибытия коснется и всех остановочных пунктов по ходу следования.



Источник: ППК АО «Содружество».