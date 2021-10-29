Ковид-фри зоны в шумерлинских общепитах

Корреспонденты газеты посетили некоторые объекты общепита, получившие статус свободной от ковида зоны (ковид-фри зона), и убедились, как это работает. Напомним, вход в данные заведения разрешен исключительно при наличии QR-кода (сертификата о сделанной прививке от COVID-19) или справки об отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Вакцинированы должны быть и сами работники. Подобные меры дают право точкам общественного питания обслуживать гостей без каких-либо коронавирусных ограничений.

На входе в зал в кафе «Любимое» (ООО «Общепит» Аликовского райпо) наличие QR-кодов у посетителей собственноручно проверяет старший повар Ирина Калеганова. Загруженная в телефоне программа позволяет определить наличие и достоверность предъявляемого QR-кода. В коллективе все работники вакцинированы. «В новых условиях работать нелегко! – констатирует руководитель.- Приходится признать, что количество посетителей нашего кафе с введением новых правил упало почти на 50 %, но закон есть закон, и мы его нарушать не имеем права, все-таки речь идет о наших с вами жизнях».



В кафе «Мечта», в народе именуемом диетстоловой, в обеденное время обычно многолюдно, но на момент нашего посещения было непривычно пусто. Оказалось, что сегодня кафе работает только на время поминального обеда. Для всех остальных посетителей точка общепита закрыта, поясняет повар Анастасия. В другие дни кафе работает как свободная от ковида зона, то есть по предъявлению необходимых документов. Даже пирожки отпускаются по QR-кодам. К слову, для пришедших на поминальные обеды также послаблений нет. Ограничена и посадка: за одним столом — не более 3-4-х человек.



«Количество обслуживаемых клиентов, конечно, уменьшилось, но что поделать? Рисковать и нарушать введенные меры мы не можем, — делится с нами работница кафе. — Потерять работу никто из нас не хочет».

Ольга Дмитриева.