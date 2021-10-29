И «золото», и «бронза»

В минувшую субботу в Саранске прошла серия турниров по дартсу в рамках традиционного розыгрыша Кубка Финно-Угрии.



В течение насыщенного соревновательного дня за места на пьедестале почета и рейтинговые очки боролись более 100 представителей из 24 регионов страны. Соревнования проходили в одиночном и парном разрядах.

Высокие спортивные результаты показал шумеринец, воспитанник отделения адаптивной физической культуры Центра детского творчества Сергей Легошин. В одиночном разряде по результатам игры «501» он завоевал золотую медаль, а в турнире «Американский крикет» – бронзовую. Наставник Сергея – Евгений Павлов – получил диплом как лучший тренер, подготовивший победителя и призера всероссийских соревнований.



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