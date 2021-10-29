Из числа опасных исключен

Поистине историческое событие произошло в начале этой недели: после почти тридцатилетней паузы начался снос остова недостроенного объекта на прилегающей к третьей школе территории. Наша газета не раз писала об опасности замороженной стройки, ставшей излюбленным местом сомнительного времяпрепровождения подростков и молодежи. Из года в год территория вокруг зарастала кустарником и превращалась в банальную несанкционированную свалку.

Неоднократно возводимое «Коммунальником» ограждение по большому счету мало что решало, напротив, казалось, подстегивало интерес подрастающего поколения к опасному объекту…

В начале года долгострой, не одно десятилетие беспокоивший местных жителей, был выставлен на продажу под разбор на стройматериалы. И вот, наконец, свершилось! Объект незавершенного строительства общей площадью 268 кв. м исключен из числа представляющих опасность. Теперь железобетонные плиты, лестничный марш, балки и блоки будут приносить пользу там, где решит новый собственник.



У образовательного учреждения наконец появится возможность расширить свои земельные площади. После окончательной расчистки территории начнется процедура межевания участка с дальнейшим предоставлением в пользование школе.



По словам директора Сергей Яргунина, решение о том, что будет располагаться на новых землях, пока не принято. Возможно, здесь будет возведен новый школьный пристрой или обустроен мини-стадион с беговой дорожкой и всеми необходимыми спортивными элементами.

Ольга Дмитриева.