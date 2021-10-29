До 8 ноября в Чувашии установлены дополнительные антиковидные ограничения

Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики.

В дополнение к ранее принятым решениям в республике в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливается деятельность всех торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, за исключением специализированных торговых объектов по продаже следующих товаров: бензин автомобильный, дизельное топливо, газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ), автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), очки, линзы и их части, а также ритуальные принадлежности.

В указанный период смогут работать все объекты продовольственной торговли, в том числе на территориях ярмарок и рынков. Допускается дистанционная торговля – доставка по заявкам покупателей по телефону или через интернет.

Кроме того, приостанавливается деятельность:

— парикмахерских, салонов красоты, массажных, косметических и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, аттракционов на открытом воздухе;

— специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

— объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарные препараты;

— объектов общественного питания, являющимися свободными от COVID-19 зонами с площадью зала обслуживания менее 150 кв. метров.

Всем объектам общественного питания разрешается обслуживание на вынос, доставка продукции на дом, организация питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

Также с 1 ноября 2021 года до особого распоряжения граждане с высоким риском тяжелого заболевания обязаны соблюдать режим самоизоляции. Это лица в возрасте старше 60 лет, не имеющие сертификата профилактической прививки против COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19.

Соответствующие решения были приняты на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики 29 октября.

Напоминаем, граждане, болеющие коронавирусом, обязаны соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому или в условиях обсерватора.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.