Государственные услуги станут удобнее людей и бизнеса

Российские ведомства снабдят лучшими информационными технологиями. Благодаря этому государственные системы и услуги станут максимально удобными, выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента – гражданина страны.

Об этом сообщили на конференции Минцифры России «Использование единой платформы ГосТех в Координационном центре Правительства.

«Мы должны признать, что уровень цифровой зрелости регионов разный. Благодаря «Гостеху» субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства — это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса», — обратил внимание заместитель Председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех» в России проходит с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года.

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.

Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские ведомства интегрируют свои домены в единую платформу «Гостеха». Они получат лучшие технологии российского ИТ-рынка.

Платформа позволит снизить расходы на владение региональными и федеральными информационными системами (сейчас они составляют 460 млрд рублей). Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина:

— — Для нас система «Гостех» и среда разработки «Гостех» пока что неизведанный зверь, темная лошадка, но мы активно пытаемся включиться вместе с другими субъектами в эту систему, изучаем ее. При наличии технической возможности, развитие всех новых сервисов

и информационных систем для наших граждан и организаций, мы будем планировать на этой платформе. Это позволит, максимально удешевить стоимость разработки, снизить сроки ввода в эксплуатацию, а так же следовать трендам.

У нас уже есть задумки, какие системы можно было бы погрузить в среду «Гостеха» и, я думаю, что мы в ближайшее время начнем их реализовывать при согласовании с Минцифры России.