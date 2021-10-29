Возобновилась акция взаимопомощи «Мы вместе» для борьбы с COVID-19

Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» вновь возобновляется в Чувашии и других регионах страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников.

Горячая линия Единого волонтерского штаба по оказанию помощи в Чувашской Республике действует по номеру: 8 (8352) 62-89-29.

Как сообщают в региональном Ресурсном центре добровольчества, сегодня наиболее востребована помощь волонтеров в медицинских организациях и работа в колл-центрах, доставке врачей на вызовы и обеспечение горячего питания для них, доставке лекарств и продуктов для тех, кто лечится на дому или относится к группе риска.

«Для врачей сейчас очень непростое время, и кто как не мы, может поддержать их в эту трудную минуту? На них лежит огромная нагрузка, независимо от того, где они работают. Наша работа в прошлом году, весной и летом этого года показала, что, объединившись, мы можем пусть немного, но облегчить им работу. По большому счету, эта работа и не прекращалась, но сейчас, в период новой волны, когда количество

заболевших бьет все антирекорды, помощь волонтеров снова стала очень востребованной, и она будет оказана», – рассказывает волонтер Дмитрий Кудряшов.

Добавим, по всей стране волонтеры акции в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — «красные зоны»). Также при поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме. Более 16 тысяч человек помогают в организации вакцинации населения.