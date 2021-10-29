Будет нескучно!

Стабильный рост заболеваемости коронавирусом вынудил власти объявить вынужденные каникулы. Они начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября. В это время медики рекомендуют максимально сократить социальные контакты и по возможности оставаться дома. Мы спросили жителей Чувашии — как они планируют провести эти дни?

Самый молодой депутат Госсовета Чувашии Ксения Семенова:

— Я студентка, планирую эти объявленные властями выходные посвятить учебе. Другим людям я бы посоветовала по максимуму ограничить контакты, заняться дома полезными делами, уделить время семье. Я понимаю, что всем хочется пойти отдохнуть с друзьями и поучаствовать в каких-то мероприятиях, но предпринимаемые меры направлены как раз на то, чтобы максимально ограничить взаимодействие между людьми.

Старший директор Faberlic Татьяна Андреева:

— Для нас — это время роста. Кто-то в это время будет тупеть у зомбоящика, а кто-то освоит новую профессию. Удаленка — в тренде. Мы должны были стать туристами, насладиться отдыхом. Пришлось отменить билеты на самолеты — возможно, это к лучшему.

Директор по персоналу АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», депутат Госсовета Сергей Кольцов:

— Я буду работать. Хочу отметить, что наше предприятие будет заниматься волонтерской деятельностью. В период этих сложных дней мы будем оказывать помощь врачам. Остальным желаю посвятить время семье, вакцинации, если они еще не вакцинированы, поменьше контактировать с друг с другом.

Молодая мама Наталья Орлова:

— Уедем с мужем и ребенком к маме в деревню. Банька, чистый воздух, семья. Приготовим что-нибудь вкусненькое, будем наслаждаться выходными.

IT-специалист Денис Кириллов:

— Так получилось, что впереди нас ждет нерабочая неделя – локдаун, торговые центры и кинотеатры тоже закроют. Я понял, чем я займусь в эти дни. Специально для себя составил ТОП осенних фильмов 2021 года. Посмотрю новинки, на это как раз всегда не хватает времени.

Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов:

— Я планирую по максимуму находиться на изоляции дома с самыми близкими. Что касается рабочих моментов, то у нас налажены дистанционные механизмы. Частично будем работать на удаленке: будут проводиться комитеты, комиссии по видеосвязи. В целом максимально сократим контакты, будем стараться беречь себя и окружающих в это непростое время.

Преподаватель ЧувГУ Андрей Никифоров:

— Современные технологии позволяют не прерывать учебный процесс и проводить занятия в дистанционном формате. Это очень удобно в текущих условиях. А самое главное — позволяет соблюдать меры социального дистанцирования. Поэтому студенты смогут ознакомиться с учебным материалом в полном объеме.