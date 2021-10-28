Чем заняться в нерабочие дни?

Нерабочие дни — повод заняться тем, до чего все не доходят руки. Например, пройти обучающий онлайн-курс, посмотреть обсуждаемые всеми сериал, прочитать нашумевший роман — почему бы и… да?
Бесплатные курсы
Сегодня есть масса замечательных обучающих онлайн курсов. Вот наши ТОП-10: онлайн, бесплатно, на любой вкус.
- «Эффективное родительство в XXI веке»»
Опытные педагоги-психологи помогут разобраться в актуальных вопросах обучения, воспитания и социализации детей разных возрастов. Они также проконсультируют родителей, подскажут, как преодолевать возникающие трудности. Консультации проводятся специалистами Центра «Содружество» при участии членов Чувашского регионального отделения «Федерации психологов образования России в рамках сотрудничества с Московским государственным психолого-педагогическим университетом
Записаться на вебинар и на консультацию, если у вас останутся вопросы, можно здесь: http://sodrugestvo.citycheb.ru/ob-yavleniya/851-programma-effektivnoe-roditelstvo-v-xxi-veke
- Инвестиции
Дивиденды, ПИФ, IPO — вам мало что говорят эти слова? Значит, пора на курсы инвесторов. Вы узнаете о ценных бумагах и облигациях, да и в целом повысите уровень своей финансовой грамотности.
- IT
Давно хотите поменять профессию и изменить жизнь? Возможно, вам помогут курсы Python для начинающих.
https://stepik.org/course/58852/promo
- Искусство
От сложного к прекрасному: настоящая россыпь шедевральных курсов от Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Вам расскажут, как читать средневековые изображения, что такое саунд-арт и NFT. Окультуриться никогда не поздно.
- Книги
Видеолекции о любимых книгах: Дюма, Диккенс, Бронте и не только. А еще тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров». Авторы курса обещают, что вы научитесь читать книги по-новому.
- Урбанистика
Давно хотели разобраться, почему одни города удобны для жизни, а другие нет? Тогда эти курсы об архитектуре и градостроительстве точно для вас. Лекции читают архитекторы, политологи и урбанисты.
https://xn--80akijuiemcz7e.xn--p1ai/courses
- Выгорание
Стресс на работе напрямую влияет на развитие профессионального выгорания. Что это значит? Вы эмоционально и физически истощаетесь, у вас пропадает желание работать, а эффективность труда падает. Пора что-то менять, курс расскажет как.
- Языки
Без основ английского языка сейчас в буквальном смысле никуда. Пришло время его освоить! Аудиокурсы, грамматика, начальная лексика — на этом курсе вас ждут простые и понятные задания для новичков. Всё реально изучить самостоятельно, не придется смущаться перед преподавателем или соседями по парте.
- Digital
Если вы до сих пор думаете, что в социальных сетях можно лишь постить фото и смешные видосики, то вы сильно ошибаетесь. SMM — невероятно интересный мир, в котором можно жить и работать! Как профессионально вести соцсети, продвигать бренды и товары, а главное — хорошо на этом зарабатывать? Всё это вы сможете узнать на курсе для начинающих.
- Для детей
Большинство навыков каждый человек осваивает в детстве. Уметь правильно тратить, копить и зарабатывать не менее важно, чем правильно чистить зубы! В этом курсе финансовой грамотности для самых маленьких основные правила обращения с деньгами рассказываются на самых простых примерах. Например, на бургерах.
Сериалы и книги
А вот здесь можно ознакомиться со списком из лучших книг (https://ru.wikipedia.org/wiki/200_лучшихкнигповерсииБи-би-си) и сериалов XXI века по версии «Би-би-си» https://www.afisha.ru/selection/100-luchshih-serialov-xxi-veka-bi-bi-si/.
А еще можно поиграть онлайн со своими друзьями, наконец-то уделить время своим близким.
В общем, вариантов так много, что на них и выходных может не хватить. Так что по возможности оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!
Комментарии: