Отсутствие локдауна хуже, чем локдаун

В 9 муниципалитетах Чувашии уже объявлены нерабочие дни. А для всей республики вынужденные каникулы начнутся в эту субботу и продлятся до 7 ноября. Так ли нужен локдаун — рассуждают эксперты и простые граждане.

На протяжении 5 недель в республике наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах, объясняют в Минздраве Чувашии. В республике развернуты 3470 коек для оказания помощи больным ковидом, процент свободного коечного фонда составляет 9%. Под оказание помощи пациентам с коронавирусом с 8 ноября будут перепрофилированы еще 100 коек Красночетайской районной больницы.

Но возможности здравоохранения не безграничны. Очень важно, чтобы все люди могли получить своевременную медицинскую помощь. Если негативная динамика будет сохраняться, могут возникнуть серьезные сложности с медицинским обслуживанием граждан.

Что думают жители республики?

Врач БСМП г. Чебоксары Алексей Иванов:

— К сожалению, число заразившихся стабильно растет. Введение нерабочих дней — решение, связанное с реальной необходимостью остановить ухудшение эпидемиологической обстановки.

Председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров:

— В прошлом году локдаун помог снизить заболеваемость коронавирусом. И раз сейчас ситуация обострилась, то, конечно, ограничительные меры необходимы. Но к ним надо отнестись серьезно. Сейчас СМИ пишут, как подорожали туры за рубеж. Многие восприняли вынужденные нерабочие дни как каникулы и кинулись скупать туристические путевки. Куда стремятся эти люди в период пика пандемии и что они привезут из отпуска? Вот недавно знакомая вернулась из Турции – там заболела коронавирусом. Хорошо, что поправилась, но знаю и тех, кому повезло меньше.

Врач-инфекционист, заслуженный врач Чувашской Республики Владимир Варламов:

— Ситуация напряженная. Врачи загружены, ковидные госпитали заполнены — всю неделю обновляются суточные рекорды заболеваемости. Страдают не только больные коронавирусом. Из-за того, что значительная часть коечного фонда перепрофилирована на лечение коронавирусаной инфекции, пациентам с другими болезнями сложнее получить плановую помощь. Поэтому, конечно, меры по сдерживанию роста заболеваемости — вынужденные, но при этом нужные.

Преподаватель ЧувГУ Ольга Карпова:

— Представители медицинского сообщества и власти считают, что ограничения необходимы, и эта мера поможет стабилизировать ситуацию. Я отношусь к этому с пониманием, сама не хочу заболеть.