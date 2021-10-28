Олег Николаев: Недопустимо принуждать родителей к выбору родного языка для изучения их детьми

Это дискредитирует саму добровольность изучения родного языка, предусмотренную положениями Федерального закона «Об образовании».

«В мой адрес поступает много обращений о том, что учителя заставляют выбирать русский, а не чувашский для изучения языка в качестве родного. Я считаю, это недопустимым явлением. И самое главное, это дискредитирует саму добровольность изучения. А с учетом того, что мы живем на территории Чувашской Республики, где у нас действуют два равноценных языка – русский и чувашский — мы с вами должны стимулировать изучение родного чувашского языка», — заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев на семинаре-интенсиве для руководителей муниципальных органов управления образованием администраций районов и городов.

По данным Минобразования Чувашии, если в 2017—2018 учебному году обучение чувашскому языку велось для 84% школьников, то в настоящее время в качестве родного чувашский язык изучают более 48,2% школьников (68 тыс. чел.).

«Если мы с вами сами будем относиться к родному языку таким образом, то, очевидно, чувашский язык развиваться не будет. И через некоторое время потом можно говорить все, что угодно. Только пошаговое использование языка в нашей повседневной деятельности, в том числе в процессе обучения, нам позволит его не только сохранить, но и развивать», — указал Глава республики.

Он также сообщил, что аналогичные школьным обращения поступают со стороны членов Чувашского национального конгресса – представителей чувашей, проживающих в других регионах России, педагогической общественности учреждений высшего профессионального образования.

«Факультет филологии Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева фиксирует, что выпуск этого года учителей чувашского языка практически остался невостребованным. Это, в том числе говорит о том, что кадры есть, пособия есть, желание есть поддерживать», — констатировал Олег Николаев, призвав донастроить организационную работу школ и соответствующее отношение к родному языку.

«Со следующего года на такие явления будем реагировать достаточно твердо и жестко. Обращения, скорее всего, будут поступать, и я лично буду погружаться в каждую школу и по факту такого обращения будем разбираться и виновных, коллеги, будем наказывать, потому что если мы таким образом будем дискредитировать всю работу государственной системы, это будет совершенно неправильно», — предупредил Олег Николаев.

Как рассказал участникам семинара Глава Чувашии, для популяризации национального языка делается достаточно много. Правительством Чувашской Республики организована комплексная работа по созданию условий изучения чувашского языка в Чувашской Республике и за ее пределами. В 2020 году принята подпрограмма «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» в 2021—2025 годах. В качестве примера приведен составленный учебник по чувашскому языку, который направлен не на обучение грамматике, а умению использовать его в повседневной жизни.

Новый учебно-методический комплект по чувашскому языку создан совместно с издательством «Просвещение». Он содержит интерактивные методы и способы организации обучения чувашскому языку с использованием цифровых образовательных ресурсов. Учебное пособие для 1 класса поступило в школы республики к началу нового учебного года. В скором времени школы получат учебную литературу для 2-4 классов.

В завершение выступления Глава Чувашии поручил Минобразованию Чувашии выработать меры поощрения и стимулирования тех образовательных учреждений либо отдельных учителей, которые будут подходить новаторски к процессу преподавания чувашского родного языка, будут создавать новые интересные практики для масштабирования их в других образовательных учреждениях или регионах России. «Они (представители чувашских землячеств) готовы «забирать» такие методики преподавания и у себя налаживать их использование», — подчеркнул Олег Николаев.

Справочно:

Чуваши – пятый по числу народ России. В ходе переписи населения в 2010 году учтены 1 миллион 436 тысяч чувашей, 65,1% из которых проживают в Чувашии. Остальная часть компактно расселена в республике Татарстан и Башкортостан, Самарской, Ульяновской, Тюменской, Оренбургской и других регионах страны.

О статистике обучения чувашскому языку / на чувашском языке

До 2017 года чувашский язык изучали 100% школьников как родной язык и как государственный язык Чувашской Республики.

С 2017 года изучение родного чувашского языка осуществляется по выбору родителей (законных представителей) в соответствии с изменениями в Федеральном законе «Об образовании».

Всего в качестве родного чувашский язык изучают более 68 тысяч школьников (48,2%), в 2017—2018 учебный год такое обучение велось для 84% школьников.

Обучение чувашскому языку организовано также в 102 из 327 детских садов республики, в 2017—2018 учебном году — 114 из 333 детских садов.

В 161 школе из 409 в республике обучение ведется на чувашском языке на начальном уровне.

Программы дошкольного образования на чувашском языке реализуются в 67 детских садах и 158 общеобразовательных школах.

Об обеспечении учебно-методическими комплектами детских садов и школ по изучению родного чувашского языка

12 программ по родному чувашскому языку и литературе, по государственному чувашскому языку включены в федеральный реестр примерных основных общеобразовательных программ.

Для всех классов имеется 42 наименования учебного пособия для изучения родного чувашского языка и литературы.

Разрабатываются новые линии учебно-методических комплектов для школ с русским языком обучения.

Подготовлены электронные формы учебников «Чувашский язык» для 1-4 классов чувашскоязычных и русскоязычных школ, «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» для 1-4 классов чувашскоязычных школ.

Совместно с издательством «Просвещение» создан новый учебно-методический комплект по чувашскому языку, отвечающего современным требованиям. Учебник содержит интерактивные методы и способы организации обучения чувашскому языку с использованием цифровых образовательных ресурсов. Учебное пособие для 1 класса поступило в школы республики к началу нового учебного года. В скором времени школы получат учебную литературу для 2-4 классов.

Чувашское книжное издательство работает над включением учебников чувашского языка и литературы в федеральный перечень. В текущем году три комплекта учебников для 1-4 классов «Чувашский язык» и «Литературное чтение на чувашском языке» для школ с чувашским языком обучения и «Чувашский язык» для 1-4 классов для школ с русским языком обучения должны войти в приказ Минпросвещения России об утверждении федерального перечня учебников.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.