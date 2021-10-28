Имущественный комплекс схемы теплоснабжения города, выведенный из эксплуатации, планируется к включению в план приватизации муниципального имущества с целью дальнейшей реализации и пополнения доходной части бюджета. Это вполне добротные здания, с инженерными сетями коммуникаций, неплохим подъездными путями и т.п.

В этом убедились депутаты городского Собрания, побывав в ЦТП 8 и 9, которые и утверждают в план приватизации. А своего рода экскурсию по «живым деньгам», недостающих в городском бюджете, провел глава администрации Валерий Шигашев.



И таких коммунальных объектов в городе немало: те же котельные, ЦТП, бытовые строения. «В городе имеются неэффективно эксплуатируемые либо бросовые здания, объекты, по которым ведутся инвентаризационные мероприятия для включения в план их дальнейшей реализации. Во-первых, это источник пополнения бюджета, во-вторых— инвестиционное насыщение экономики города, в-третьих — создание инфраструктуры и недопущение разрушения неиспользуемых строений»,— подчеркнул Валерий Шигашев, призвав депутатов активнее включаться в процесс формирования программы приватизации.

Источник: сайт администрации Шумерли.