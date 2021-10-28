Жителей Чувашии приглашают принять участие в двухмесячном интенсиве «Готов к цифре! »

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 запустил масштабное мероприятие – интенсив «Готов к цифре!». Образовательное мероприятие стартовало 20 октября и продлится до 20 декабря текущего года. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Пользователи ресурса «Готов к цифре» смогут оценить свой уровень цифровой грамотности и получить новые знания. Интенсив поможет сформировать ИТ-навыки по управлению информацией, улучшить коммуникационные способности, научиться создавать контент и решать проблемы в «цифровой среде».

Принять участие могут школьники, студенты, учителя и преподаватели, граждане трудоспособного и старшего возраста. Мероприятие включает более 30 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков, в рамках которых выступят 40 спикеров. Также будут представлены лучшие практики от компаний: ПАО «МегаФон», АО «Почта России», ООО «Нетология», АНО «Цифровой регион», АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и других.

Образовательный интенсив включает темы кибербезопасности цифровой организации, цифровой гигиены, продуктовой трансформации, технологий информационного моделирования, игр будущего, социального интеллекта и другие. По итогам комплексного тестирования цифровой грамотности и уровня владения цифровыми компетенциями участники смогут получить цифровой сертификат.

«Считаю, что интенсив «Готов к цифре!» должен быть интересен людям самых разных возрастов и разного уровня подготовки. Обучающий проект позволит научиться коммуникациям в цифровой среде, а также работе с цифровым контентом. Призываю жителей Чувашии стать участниками интенсива и пройти бесплатное обучение», – прокомментировала руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Принять участие в онлайн-марафоне можно на образовательном ресурсе www.готовкцифре.рф.

Минцифры Чувашии.