В Шумерле 10 точек общественного питания получили статус ковид-фри зоны, что позволяет работать без коронавирусных ограничений. Это кафе «Мечта» (диетстоловая), «Сушистик» (два кафе), «Рида», «Встреча», «Любимое» (Аликовское РАЙПО), «АНТАЛ», «Пельменная», «Каравай», "Венеция

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Напомним, что в городе с 26 октября, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, введены дополнительные ограничения, согласно которым, объектам общественного питания разрешено функционировать в период с 6 до 23 часов, если они являются свободными от COVID-19 зонами, а также обслуживающие на вынос и доставку.



Что требуется от кафе для получения статуса «свободной от ковида зоны»? Для этого необходимо руководству общепита самостоятельно подать декларацию о соблюдении правил деятельности на declaration.cap.ru. Главными условиями является то, что все сотрудники должны быть привиты, а посетители — иметь сертификат о вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тесте, или перенесенном не больше полугода назад ковиде.



Мобильные группы в ходе рейдов проверяют деятельность таких объектов в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм COVID-free зоны.

Источник: сайт администрации Шумерли.