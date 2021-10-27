Предприниматели смогут вернуть затраты на приобретенное оборудование

Минэкономразвития Чувашии объявлен третий отбор претендентов на предоставление субсидии. Заявочная документация будет приниматься с 12 ноября до 10 декабря.

На первый отбор было подано 45 заявок на общую сумму 73,6 миллионов рублей. В итоге государственную поддержку смогли получить 12 предприятий республики, из республиканского бюджета на субсидии выделено 23,3 миллионов рублей.

С 9 сентября до 8 октября в Минэкономразвития Чувашии принимали от субъектов малого и среднего предпринимательства заявки на возмещение затрат на оборудование в рамках второго этапа.

«Было подано 33 заявки, сумма к возмещению составляет 60 миллионов рублей. В настоящее время заявочная документация проверяется членами рабочей группы, к претендентам выезжают специалисты, чтобы провести визуальный осмотр оборудования, предъявленного к субсидированию, на предмет его наличия и ввода в эксплуатацию. В ближайшее время состоится заседание межведомственной комиссии, где будет принято окончательное решение», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Максимальная сумма возмещения для действующих более года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных – не более 1,5 миллионов. Оборудование, на которое будет предоставляться субсидия, должно быть не бывшим в употреблении, произведенным в предыдущем или текущем году, введенным в эксплуатацию на дату подачи заявки, отмечают в Минэкономразвития Чувашии.

чувашинформ.рф.