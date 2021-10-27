Пожалели, что не привиты

Истории переболевших ковидом — одна из самых популярных тем для обсуждения практически в любой кампании. Одни со счастливым финалом, другие — не очень. Последние объединяет одно — почти все жалеют, что не привились вовремя.

Звезды тоже плачут

Коронавирус унес жизни Бориса Грачевского, Владимира Меньшова, Василия Ланового, Петра Мамонова и многих других выдающихся личностей.

Другим повезло больше. Почти месяц лежала в больнице Лариса Гузеева. Врачам удалось спасти актрису. Сейчас она сожалеет, что не хотела вакцинироваться от ковида, и всем рекомендует не пренебрегать прививкой. Остальные в ее семье были привиты и не заболели.

Крайне тяжело болел и продюсер Иосиф Пригожин. Он находился на грани жизни и смерти, многое переосмыслил:

— Когда я выписывался, многих уже не было в живых. Это не смешно и очень печально. Я не зарабатываю на вакцине, я ей горжусь. Ее признали во всем мире. Я жалею, что не сделал ее в свое время, меня уговаривали, а я был дурак. Великое счастье, что я выжил и могу разговаривать. Мне просто повезло.

Заболели, хотя береглись

Со звездами солидарны и многие жители Чувашии, которые лично «познакомились» с ковидом и его тяжелыми последствиями. В прошлом году, еще в первую волну, хотя и оберегал себя, заболел коронавирусом чебоксарец Юрий Иванов:

— Болел тяжело, долго. Было 40% поражения легких, пневмония. Но благодаря докторам БСМП я выкарабкался, восстановился. Дай бог им здоровья! Замечательные люди!

Это очень страшная болезнь, никому не пожелаю с ней столкнуться и всем рекомендую сделать прививку. Сам я не боялся вакцинироваться, но тогда, к сожалению, кампания по вакцинации еще не началась.

В похожей ситуации оказалась и столичная пенсионерка Ольга Орлова. Она заболела коронавирусом раньше, чем стали вакцинировать людей старшего возраста:

— Соблюдала все меры предосторожности, но избежать встречи с вирусом не удалось. Попала в больницу, получила осложнение на сердце. Искренне благодарю медиков, которые спасли мне жизнь. Сил и терпения им в их нелегком труде.

До сих пор ощущаю последствия болезни — даже не знаю, пройдут ли вообще неприятные симптомы. Искренне не понимаю тех, кто боится прививки больше самой болезни. Считаю, что прививаться нужно обязательно. В этом году я вакцинировалась, чтобы обезопасить себя.