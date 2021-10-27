Завершается регистрация участников на всероссийский хакатон по искусственному интеллекту

На участие во всероссийском хакатоне по искусственному интеллекту, который пройдет в Чебоксарах, уже заявились 16 команд со всей страны. Соревнования для разработчиков программных продуктов пройдут на площадке Ледового дворца «Чебоксары Арена» 29-31 октября 2021 года.

Желающим проверить свои силы в одном из самых масштабных IT-конкурсов России необходимо пройти регистрацию на сайте. Завершается прием заявок в 23:59 27 октября. Победители хакатона будут определены 31 октября по результатам финальной защиты. Команды-победители разделят между собой призовой фонд хакатона — 400 тыс. рублей.

Напомним, главным и единственным кейсом для участников хакатона будет создать карту потребностей жителей г.Чебоксары в объектах комфортной городской среды, а также прогнозную модель будущих потребностей. Кейс представлен Минцифры Чувашии совместно с АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики». Решение должно быть сформировано с использованием технологий искусственного интеллекта на основе обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти и открытых источников информации, в частности, социальные сети и поисковые запросы.

Исполнительный директор Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» Марина Мандракова:

«Участие в хакатоне — это шанс не просто себя показать, посоревноваться, развиться, получить хороший приз, но и возможность приобщиться к чему-то большему, оставить след в истории развития региона, если можно так выразиться. Участники хакатона через эту свою работу могут менять мир к лучшему. И на них, на начинающих IT-специалистов, сейчас все мы смотрим с надеждой, с ожиданием, что их творчество и умения принесут реальную пользу Чувашии и каждым из них республика безусловно будет гордиться!».

Минйифры Чувашии.