В деревню Кугеево вернулся свет

Жители деревни Кугеево решили проблему уличного освещения благодаря соцсетям. Они написали — обращения к чиновникам не возымели действия. На их сообщение обратил внимание ЦУР Чувашии — это помогло ускорить решение вопроса.

«Кугеевское сельское поселение Мариинско-Посадского района, улица Мукачу — по всей улице вообще нет освещения. Сейчас темнеет быстро, светает поздно. Без освещения ничего не видно. Обращались в администрацию поселения, нам сказали — это лампочки сгорели, вот вам лампочки — замените. И все! Так и нет освещения!» — посетовали селяне.

ЦУР Чувашии обратился в администрацию Кугеевского сельского поселения. После этого на столбах установили фотореле для автоматического включения света. Это помогло восстановить освещение.