Выплата пенсий за праздничные дни ноября

В Чувашской Республике график доставки пенсий за ноябрь скорректирован с учетом праздничных и выходных дней.

Почтовые отделения начнут доставку пенсий с 5 ноября 2021 года по следующему графику:

Для городских отделений почтовой связи:

5 ноября 2021 года – за 5 ноября;

6 ноября 2021 года – за 6 и 7 ноября;

8 ноября 2021 года – по установленному графику;

Для сельских отделений почтовой связи:

5 ноября 2021 года – за 5 и 6 ноября;

6 ноября 2021 года – за 7 и 8 ноября;

9 ноября 2021 года – по установленному графику.

В банки, с датами перечисления 4 и 7 ноября, пенсии будут направлены 3 ноября текущего года. Далее перечисление пенсий будет производиться в обычном режиме.

Напоминаем, что на счета пенсионеров средства должны быть зачислены банками не позднее следующего дня после поступления.

Клиентская служба (на правах отдела) в г. Шумерля Отделения ПФР по Чувашской Республике.