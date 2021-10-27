Выплата пенсий за праздничные дни ноября

В Чувашской Республике график доставки пенсий за ноябрь скорректирован с учетом праздничных и выходных дней.
Почтовые отделения начнут доставку пенсий с 5 ноября 2021 года по следующему графику:
Для городских отделений почтовой связи:
5 ноября 2021 года – за 5 ноября;
6 ноября 2021 года – за 6 и 7 ноября;
8 ноября 2021 года – по установленному графику;
Для сельских отделений почтовой связи:
5 ноября 2021 года – за 5 и 6 ноября;
6 ноября 2021 года – за 7 и 8 ноября;
9 ноября 2021 года – по установленному графику.
В банки, с датами перечисления 4 и 7 ноября, пенсии будут направлены 3 ноября текущего года. Далее перечисление пенсий будет производиться в обычном режиме.
Напоминаем, что на счета пенсионеров средства должны быть зачислены банками не позднее следующего дня после поступления.
Клиентская служба (на правах отдела) в г. Шумерля Отделения ПФР по Чувашской Республике.
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