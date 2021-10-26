ЦУР Чувашии — на страже прав детей

Защита прав и законных интересов детей станет одним из направлений информационной работы Центра управления регионом. Договоренность об углублении сотрудничества достигнута по итогам встречи руководителя ЦУР Чувашии Татьяны Немцевой и Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтины Федоровой.

Теперь аппарат Уполномоченного будет получать актуальную аналитику от ЦУР. Это позволит более эффективно решать вопросы, которые волнуют жителей региона.

Напомним, в функции ЦУР входит обработка обращений граждан в интернете, содействие их решению. Только с начала сентября Центр управления регионом Чувашии зафиксировал 67 сообщений по теме защиты прав детей. Данные были направлены ответственным ведомствам для дальнейшего реагирования.