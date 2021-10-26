Руководству Шумерли вручили дипломы призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году

У Шумерли — два призовых места в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году. В категории «Городские округа и городские поселения» муниципалитет занял II место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» и также II место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

Соответствующие дипломы Кабинета Министров Чувашской Республики сегодня главе администрации Валерию Шигашеву и его заместителю Альбине Ксенофонтовой вручил Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

Кроме этого, муниципалитету будут предоставлены межбюджетные трансферты за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. А это по 160 тысяч рублей за каждое призовое место.

Как отметил Дмитрий Сержантов, призовые места являются хорошими показателями эффективной деятельности муниципальной власти. Необходимо отработать нюансы и в следующем году принять участие во Всероссийском конкурсе, тем более, что положительные примеры от Чувашии уже есть — два сельских поселения Чувашской Республики стали победителями V Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика», удостоившись премии на развитие территорий в размере 20 млн рублей каждое.

Источник: сайт администрации Шумерли.