По ту сторону красной зоны: история выжившей молодой мамы

Здесь совсем другая жизнь. В коридорах пусто, только уставшие медики в спецодежде снуют то с капельницами, то с лекарствами, то с едой, то с медицинской «уткой». Или несется по коридору каталка, по звукам которой пациенты уже научились определять куда: в палату, в другое отделение, в реанимацию, в иной мир. Здесь практически нет связи с внешним миром, только телефон, да и то, по состоянию здоровья. Встречи с родственниками запрещены, передачи только в одну сторону, но в них нет особой необходимости, все имеется, а потребности в таком состоянии очень ограничены.

Сегодня мы публикуем одну историю. Историю со счастливым концом. Ирина Афросина больше месяца провела в стенах больницы и согласилась рассказать свою историю о том, как врачи спасали две жизни: маму и будущего малыша, о том, как она выживала.

«Я не привилась, думала, меня это не коснется. Считаю себя здоровой, у меня нет серьезных хронических заболеваний. Заболела коронавирусом неожиданно в период беременности. Болезнь началась спокойно, думала, что перенесу легко, но коронавирус наступал очень нагло, не взирая на малыша. Мои легкие отказывались работать, возникла угроза кислородного голодания еще не родившегося малыша. Ситуация усугублялась с каждым днем, чтобы спасти меня и ребенка, врачам пришлось экстренно проводить хирургическую операцию кесарево сечение. К счастью, ребенок не пострадал, удалось избежать гипоксии плода, но за это ему пришлось родиться на 30-ой неделе. А мне досталось сполна. На пятые сутки после операции началась борьба за жизнь. Почти 100%-ное поражение легких, реанимация. Я в бреду, панические атаки по ночам, страх за жизнь. От маски, которая вцепилась в меня на месяц следы на лице, следы до крови. А без неё никак, не выжить. Да, я была на ИВЛ, твердо решила выжить во чтобы то ни стало. У меня трое детишек. Все мысли были о них. Как они будут жить без мамы? Справится ли муж? Почти месяц смотрела на стену в коридоре реанимации, мимо меня проносились жизни многих людей…

Как только мне стало чуть лучше, меня осенила идея, что надо помогать врачам, надо цепляться за жизнь, бороться, быть оптимисткой, верить в лучшее. Первым делом я сделала на макушке головы хвостик, как в мультфильме у барона Мюнхгаузена, и мысленно, как он стала себя вытягивать из болота под названием коронавирус. Как только смогла в руках держать телефон, я ощутила мощную поддержку мужа, детей, родных, друзей, коллег. И начала карабкаться наверх, как по ниточке в свою новую жизнь.

Спасибо и низкий поклон врачам, медицинским сестрам, санитаркам Республиканского кардиологического диспансера, Перинатального центра Городской клинической больницы №1 за то, что сделали всё, чтобы мы с моим сыночком жили.

Очень соскучилась по домочадцам, хочу поскорее увидеть своего родившегося сыночка, с которым всё хорошо, он дышит самостоятельно, находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.

Сейчас моя жизнь чётко разделена на «до» и «после», моё отношение к жизни, семье, людям изменилось. Я стала больше любить и ценить саму жизнь. Жить – замечательно, берегите себя. Прожив тяжелые дни в реанимации, стала руками и ногами, каждой клеточкой своего тела за прививку. Сама увидела, те, кто сделал прививку выздоравливают гораздо быстрее и легче».

Ирина Афросина идет на поправку, находится в красной зоне, но, уже не в реанимации. Желаем ей скорейшего выздоровления.

Под круглосуточным наблюдением медицинского персонала отделения анестезиологии и реанимации продолжает находиться еще одна мама, которая прошла через экстренное родоразрешение. У неё 100%-ное двустороннее поражение легких. На лечении пациентка находится более месяца, увы, пока положительных сдвигов нет. За её жизнь продолжают бороться медики.

Напомним, что с 1 января 2021 года хирургический корпус диспансера перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С этого периода мы приняли в красную зону более 2 тысяч пациентов. В настоящее время ситуация сложная, всё больше становится пациентов которые поступают к нам в тяжелой и крайне-тяжелой степени тяжести. На сегодня в реанимации кардиодиспансера (в красной зоне!) нет ни одного привитого пациента, а из ежедневно поступающих соотношение примерно такое: из 10 поступивших 1- вакцинированный, 9- не делали прививку. То есть, те кто вакцинировался тоже могут заболеть, но течение болезни будет протекать значительно легче.

Записаться на вакцинацию можно любым удобным способом: на приеме у терапевта, в поликлинике, позвонив по номеру 122, а также через портал «Госуслуги». Также продолжают работу мобильные прививочные пункты, куда можно обратиться без предварительной записи. С графиком их работы вы можете ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Новости».

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.