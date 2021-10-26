Нужна ли нам вакцинация от коронавируса?

В ряде муниципалитетов Чувашии уже объявили нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. Остановить опасную динамику мог бы коллективный иммунитет. Он появится, когда будут вакцинированы 80% населения. Но до этой цифры пока далеко. Многие все еще боятся прививки. Другие сделали, и рассказали почему. Нужна ли остальным эта защита? Прочитайте и сделайте выводы сами.

Врач-инфекционист, заслуженный врач Чувашской Республики Владимир Варламов:

— Человечество всегда сопровождали инфекционные болезни, которые уносили жизни миллионов детей и взрослых. Особенно была высока смертность среди детского населения. По сравнению с 1950 годом продолжительность жизни в мире выросла более чем на два десятка лет. И основная заслуга здесь принадлежит вакцинации. Особенно это касается таких грозных болезней, как натуральная оспа, дифтерия, корь и многие другие.

В том, что за последние два года смертность увеличилась, а продолжительность жизни сокращается — заслуга коронавирусной инфекции, и только своевременная вакцинация может остановить эту тенденцию.

Кроме того, к сожалению, из-за того, что значительная часть коечного фонда перепрофилирована на лечение коронавирусной инфекции, пациентам с другими патологиями

сложнее получить своевременную качественную медицинскую помощь.

Сам я и моя семья привиты от коронавируса. Мне бы очень хотелось, чтобы все люди поняли необходимость вакцинации для их благополучия и благополучия их близких. Только вакцинация может остановить все нарастающую эпидемию и сохранить десятки, а может и сотни тысяч жизней.

Заместитель директора центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» Елена Захарова:

— У меня есть друзья врачи. Я из первых уст знаю, что заболеть могут не только непривитые. Иногда болеют и вакцинированные от коронавируса. Но привитые выздоравливают, а непривитые — как повезет. Я свою жизнь заканчивать не готова, у меня еще очень много дел. Поэтому я сделала прививку от коронавируса.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов:

— У меня медицинское образование. Поэтом я взвесил все «за» и «против» прежде чем пройти вакцинацию. Да, бывают случаи, когда привившиеся все же заражаются коронавирусом, наблюдаются серьезные побочные эффекты. Но давайте посмотрим на цифры. Ежедневно в стране от вируса умирают тысяча сто человек. Это примерно население деревни Тюрлема Козловского района. Все последствия от болезни пока не изучены до конца, но

известно, что ковид плохо влияет на неврологию, снижает иммунитет. При этом процент людей, у которых наблюдались серьезные побочные эффекты после прививки, ничтожно мал. Логика говорит о том, что вакцинация – это более безопасно, нежели болезнь. Лично я прививку перенес легко. Среди моих знакомых часто бывали случаи, что повышалась температура. Но, думаю, это небольшая цена за то, чтобы обезопасить себя от болезни.

Певец Типшем Сашук:

— После прививки появилось чувство уверенности и защищенности: если даже заболею, то легче перенесу COVID. Видел это лично. Многие знакомые переболели, но летальных случаев не было. Поймите, мне никто не платил за агитацию! Просто наболело и решил поделиться.

Руководитель ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики», депутат Госсовета Чувашии Владимир Лидерман:

— Я привился сразу, как только появилась возможность, потому что вакцинация – это лучший способ выработки коллективного иммунитета и снижения риска заболевания опасным вирусом, распространение которого приобрело характер пандемии.

Прививка не гарантирует стопроцентную защиту от инфицирования. Но она гарантирует, готовность организма ко

встрече с болезнью и приводит к тому, что болезнь, если вы все-таки заразитесь, будет протекать в легкой форме. Вакцинироваться — то же, что и застраховаться от несчастного случая. Страховой случай может и не настать, но если он произойдет, то ты получишь компенсацию ущерба.

Поэтому жить со страховкой лучше, чем без нее. И лучше все-таки прислушаться к голосу разума и с помощью прививки заранее обезопасить себя от возможного неблагоприятного исхода вместо того, чтобы полагаться на «авось пронесёт».

Руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева:

— Мы работаем с обращениями граждан и наглядно видим, как ситуация с коронавирусом осложняет жизнь жителям республики: людям, которые тяжело болеют; врачам, которые испытывают колоссальные нагрузки; бизнесу, который несет огромные убытки.

Мне бы очень хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась, поэтому я и мои близкие сделали прививку от ковида. Все прошло хорошо: никаких побочных реакций после вакцинации двумя компонентами не было.