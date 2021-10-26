Куратором национального проекта «Туризм» назначен руководитель Минэкономразвития Чувашии

Ответственность за достижение показателей национальных проектов Глава региона Олег Николаев закрепил в Указе. В измененной редакции документа заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрию Краснову поручено контролировать новое направление «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сейчас в Чувашии активно разрабатывается Государственная программа развития туризма до 2030 года. Предусмотрено строительство инженерной и туристской инфраструктуры, также разрабатываются меры поддержки предприятий индустрии в виде льготных кредитов и уменьшения налоговых выплат.

«В планах создание единой цифровой платформы, которая позволит объединить все объекты в единую карту, где соберем гостиницы, рестораны, музеи, то есть все места туристической привлекательности. Можно будет формировать туры совместно с турагентствами. И турист будет уже видеть полностью на одном ресурсе всё необходимое для себя», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Есть планы создать единую карту туриста, где будут предусмотрены различные программы лояльности и скидки. Большой массив работы по реализации национального проекта ляжет на созданное в этом году Агентство по развитию туризма Чувашии. Среди ключевых задач ведомства – разработка туристического бренда республики и маршрутов для гостей региона.

К 2030 году, согласно Концепции развития отрасли, планируется обеспечить вхождение Чувашии в первую двадцатку Национального туристического рейтинга.

Минэкономразвития Чувашии.