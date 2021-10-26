В Чувашии устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Для отдельных районов и городов республики – с 26 октября по 7 ноября.

Олег Николаев подписал изменения в Указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» от 20 июня 2020 г. №166.

Указ Главы Чувашской Республики «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166» подписан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.», а также в соответствии с решениями Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики от 1 октября 2021 г. в связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике.

Как следует из документа, на территории всей республики с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, а для территорий с наиболее критической обстановкой — Алатырского, Аликовского, Вурнарского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Шумерлинского, Яльчикского районов и городов Алатырь и Шумерля (с 26 октября по 7 ноября 2021 г.), приостанавливается работа торговых объектов за исключением:

— аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов;

— специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

— торговых объектов по реализации продовольственных товаров;

— торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, Указом приостанавливается деятельность библиотек, архивов, кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений; СПА-салонов, массажных салонов, соляриев; бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги; плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта; физкультурно-оздоровительных центров.

Ранее Глава Чувашской Республики Олег Николаев анонсировал начало осенних школьных каникул 25 октября, которые продолжатся до 7 ноября.

Олег Николаев напомнил, что при таких обстоятельствах правительством республики будет оказана необходимая поддержка бизнесу и в следующем году, на уровне текущего.

Он призвал жителей Чувашской Республики придерживаться всех мер предосторожности, оставаться дома, без необходимости не контактировать с людьми — только соблюдение всех мер осторожности позволит победить инфекцию.

Продолжают функционировать:

— непрерывно действующие организации (организации, выполняющие производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям);

— медицинские организации;

— организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

— организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;

— организации, оказывающие услуги по временному размещению граждан;

— объекты общественного питания в период с 6 до 23 часов, являющиеся свободными от COVID-19 зонами, а также обслуживающие на вынос и доставку;

— объекты общественного питания, обслуживающие работников организаций;

— организации, осуществляющие предоставление государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти, государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

При этом, отмечается в Указе, государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в этом виде.

По информации Минэкономразвития Чувашии, организаций общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами, в настоящее время насчитывается свыше 150.

Глава Чувашии Олег Николаев предупредил, что в случае допущенных с их стороны нарушений пропускного режима, статус ковид-фри может быть отозван.

Допускается продажа товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Также допускается проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, требований по использованию QR-кодов сертификата вакцинации COVID-19 и иных установленных требований, а также наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Как пояснил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов, упомянутые выше девять муниципалитетов имеют большее количество нерабочих дней, поскольку именно там выявлены «результаты, при которых ситуация в данных муниципалитетах находится в зоне очень высокого риска, по шкале – это более 10 баллов». С этой целью ранее, в течение двух недель, на основании разработанной модели оценки уровня риска проведен глубокий анализ, основанный на показателях, которые характеризуют эпидемиологическую обстановку.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.