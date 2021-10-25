Итоги первой недели преписи в республике

Стартовавшая 15 октября 2021 года Всероссийская перепись населения идет полным ходом.

Жители Чувашии активно участвуют в обследовании, используя удобные для этого способы. По оперативным данным, на 25 октября, переписались на портале Госуслуг 154 тысячи респондентов или 12,8%. Стоит напомнить, что электронные переписные листы можно заполнить только до 8 ноября.

По состоянию на 24 октября, в республике переписано на стационарных участках и переписчиками 237 тысяч жителей.

Особое внимание в период пандемии коронавируса уделяется обеспечению безопасности переписного персонала. Еженедельно с 21 октября весь переписной персонал проходит ПЦР-тестирование на COVID-19. Осуществляется ежедневный мониторинг о заболевших работниках, в том числе новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Завершится крупномасштабное статистическое мероприятие 14 ноября 2021 года.

Чувашстат.