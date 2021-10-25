Внедрение бережливых технологий в Чувашии будет поощряться

Об этом на семинаре с главами администраций муниципалитетов рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии. Дмитрий Краснов отметил, что экономия средств, полученная от оптимизации процессов, должна служить ресурсом для повышения заработной платы.

К реализации программы «Эффективный регион» в Чувашии муниципальные образования присоединились в ноябре. Всего в работе 205 проектов, более половины от органов местного самоуправления. В республике созданы рабочие группы, которые анализируют и выявляют недостатки. В итоге методы бережливого управления должны помочь сократить время протекания процесса и используемые ресурсы.

«По завершению оптимизации каждого процесса должна повыситься удовлетворенность получателей услуг. Один из примеров — оптимизация процессов предоставления социальных услуг через многофункциональные центры. За счет внедрения экстерриториального приема станет возможным получение социальных услуг через любой офис МФЦ в течение 2 часов 23 минут. Сейчас на это уходит 47 часов 30 минут и только по месту жительства. Ожидаемый годовой эффект составит более 2 миллионов рублей», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинетам Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

«Эффективный регион» — совместный проект субъектов России и государственной корпорации «Росатом» по оптимизации и улучшению процессов. Ключевая задача — повышение эффективности органов управления.

В минэкономразвития Чувашии предложили тиражировать лучшие проекты и опубликовать их на официальном сайте ведомства.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.