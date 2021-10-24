Квоту для инвалидов нельзя будет выполнить формально

В закон о занятости населения внесены изменения. Крайне важное изменение законодательства для работодателей связано с гарантиями для граждан с инвалидностью. Им дается больше возможностей для реализации своего трудового потенциала. Так, с 1 марта 2022 года квоту по трудоустройству в отношении граждан с ограниченными возможностями здоровья нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на бумаге. Теперь такая квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве гражданина с инвалидностью.



Другое значимое изменения в закон закрепляет с 1 января 2022 года статус портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) как единой цифровой платформы в сфере занятости. Работодателям со среднесписочной численностью свыше 25 работников будет необходимо предоставлять вакансии в органы службы занятости при помощи единой цифровой платформы. Это требование распространяется на юридические лица, федеральные, региональные и местные органы власти, государственные и муниципальные учреждения. Сейчас работодатели ежемесячно представляют в центр занятости информацию о вакансиях на бумаге или через единую цифровую платформу.

Источник: Минтруд Чувашии.