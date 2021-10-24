Время внедрять бережливые технологии

20 октября в Шумерле проходил кустовой семинар в рамках реализации в Чувашской Республике проекта «Эффективный регион» . Он проводился в целях внедрения бережливых технологий в работу органов местного самоуправления.



Участников семинара приветствовал глава администрации Шумерли Валерий Шигашев. В числе участников мероприятия были исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислав Николаев (модератор), руководитель проекта АО «ОКБМ им. Африкантова» Алексей Чкалов и руководители процессов из Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Красночетайского, Порецкого, Шумерлинского, Ядринского районов, Алатыря и Шумерли.

На семинаре были обсуждены разрабатываемые участниками проекты. Прозвучали ценные советы от руководителя проекта АО «ОКБМ им. Африкантова» Алексея Чкалова.

Наверняка, каждый из участников вынес из мероприятия максимум полезной для себя информации.

Татьяна Александрова.