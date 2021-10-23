Отцы готовы работать на благо общества

В прошлом году в Чувашии впервые появился праздник — День отца, который ежегодно будет отмечаться в последнее воскресенье октября. Роль отца очень важна в жизни каждого ребенка, а если активные, положительные отцы будут действовать сообща, объединятся в одну организацию, то их влияние будет полезным не только для своих детей, но и для общества в целом.

Вчера в администрации Шумерлинского района состоялось собрание инициативной группы по созданию на территории района филиала Чувашской республиканской общественной организации по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии». Напомним, что Совет отцов в республике был создан в 2013 году как структура в составе Союза женщин Чувашии, а в 2017 году выделился в отдельную организацию.



На собрании присутствовали наиболее авторитетные отцы сельских поселений. Зам. главы администрации района — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова ознакомила присутствовавших с деятельностью Совета отцов Чувашии, предложила обратиться в правление организации с предложением о создании его филиала на территории района. Инициатива была поддержана председателем Общественного совета Шумерлинского района Александром Ивановым, председателем женсовета района Натальей Николаевой и другими участниками. Было принято единогласное решение обратиться с ходатайством в Совет отцов Чувашии о создании филиала (представительства) Совета отцов в Шумерлинском районе.



В каждой организации должны быть лидеры, способные организовать любое дело. Поэтому было логично сразу же подумать о кандидатурах руководящего состава представительства. После процедуры голосования инициативная группа решила рекомендовать на должность председателя филиала представителя Нижнекумашкинского сельского поселения Андрея Губанова, а на должность заместителя — председателя Общественного совета Шумерлинского района Александра Иванова. Также была предложена кандидатура секретаря — Александра Зенкина.



Хочется надеяться, что, пройдя все необходимые процедуры утверждения, представительство Совета отцов республики в Шумерлинском районе начнет действовать в полную силу в ближайшее время.

Татьяна Александрова.