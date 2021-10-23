Завершается прием заявлений на «школьную» выплату

В Чувашии государственную поддержку в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет получили семьи на 181968 детей. Общая сумма выплат составила 1 млрд 819 млн 680 тысяч рублей. В число получателей данной выплаты также входят молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, которые из-за инвалидности продолжают обучаться по основным общеобразовательным программам, а также дети-сироты, находящиеся в детских домах и интернатах или в семьях на попечении опекунов.



Напоминаем, что единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России и имеющим детей школьного возраста (от 6 до 18 лет). При назначении этой выплаты не учитывается доход семьи.



Тем, кто еще не успел получить данную выплату, заявление в Пенсионный фонд России следует подать не позднее 31 октября 2021 года через портал госуслуг или через клиентскую службу по месту жительства, предварительно записавшись на прием. Сделать это можно по телефонам клиентских служб или по номеру телефона Единого контакт-центра 8-800-600-04-85.

Справочно

В Шумерле и Шумерлинском районе школьные выплаты перечислены на 6169 детей. Общая сумма государственной поддержки составила 61690000 рублей.



Клиентская служба (на правах отдела) в г. Шумерле.