Гимназистка вышла в финал «Большой перемены»

Самые талантливые и по-хорошему амбициозные, готовые уже сегодня менять мир активисты РДШ, волонтеры, обучающиеся гимназии № 8 Кристина Петякова, Даниил Петров, Семён Колесников и Иван Харламов стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого масштабного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Полуфинал для Приволжского федерального округа проходил в Казани. Конкурсные дни пролетели незаметно и были насыщены мотивационными встречами, решением кейсов и обязательным кастингом талантов. Основным событием, конечно, было решение кейса на тему деградации почвы. Работая в команде, наши ребята придумывали идеи для решения актуальной проблемы, предлагали бизнес-идею, а также создали игру, которая сможет приобщить молодежь к сохранению природы.



Новая образовательная платформа для школьников со всей страны «Большая перемена» открывает множество возможностей. Наивысшей оценкой для полуфиналистки Кристины Петяковой стала заслуженная путевка в финал, который пройдет в ноябре в «Артеке».



Поздравляем гимназистов с успешным завершением полуфинала. А Кристине желаем успехов в борьбе за главный приз конкурса. Для нее наступает время больших перемен и больших возможностей!

Кристина Петякова, обучающаяся 11 класса, финалистка конкурса:

«Безусловно, конкурс «Большая перемена» — это место, где каждому даётся шанс проявить себя. Самым запоминающимся для меня моментом стало знакомство со спикером — продюсером и телеведущей Полиной Цветковой, которая поделилась с нами опытом эффективной презентации проектов. «Большая перемена» для меня — тот самый жизненный опыт и толчок в будущее».

Гимназия № 8.