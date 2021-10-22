У Шумерли появился «коммунальный паспорт»

Администрацией города подготовлен «коммунальный паспорт», включающий в себя все аспекты обеспечения жизнедеятельности муниципалитета: объекты тепло-, водо- и газоснабжения, перспективы развития и модернизации. Основная цель паспорта — проведение полного анализа коммунального хозяйства города и подготовка проекта его комплексной модернизации.



Отдельным направлением изучается перспектива перехода города на артезианское водоснабжение, т.к. сурский водозабор имеет высокую степень изношенности, Сура обмелела и меняет русло, растет биологическая загрязненность воды, строительство трассы М-12 предусматривает сброс стоков выше по течению Суры. Плюс изношенность водовода и электрических сетей, пролегающих по заболоченному участку, высокие потери, затратная химводоочистка, расходы, не покрывающие тарифы. Эти и другие факторы заставили руководство города искать перспективные пути развития водного хозяйства, не ухудшая при этом качественных показателей воды.



А. Андреева.