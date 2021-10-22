Неутешительная статистика

Вчера в администрации города прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Шумерли.

Тенденция к еженедельному росту заболеваемости сохраняется, констатировал глава администрации Валерий Шигашев. По сравнению с другими муниципалитетами республики Шумерля лидирует по количеству смертей от коронавирусной инфекции.



Главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин озвучил неутешительные данные по заболеваемости и смертности, свидетельствующие о том, что вирус никуда не отступает. С начала октября на территории города зафиксировано 28 случаев смертей от COVID-19. Всего с начала года зафиксировано 946 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 626 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 99 человек, из которых 6 человек моложе 60 лет.



Такая статистика, безусловно, связана с невысоким уровнем вакцинации, хотя препараты поступают в достаточном количестве. На 20 октября от новой коронавирусной инфекции вакцинировано 8058 человек – 43 % (от 18804 запланированных), ревакцинировано 440 человек. В возрастной группе 60 лет и старше процент вакцинации составляет всего 30 % — 3039 человек из 9976 запланированных.

С начала года стационарно пролечено 93 человека, амбулаторно — 537 человек. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 204 человека, в ковидных госпиталях — 8 человек.



Ситуация осложняется практически ежедневно, констатировал главврач, соответственно, увеличивается нагрузка на медицинский персонал. Ежедневно на дом выезжают 4 врачебно-сестринские бригады и две фельдшерско-сестринские бригады. В настоящее время в поликлинике Шумерлинского ММЦ работают два терапевта (один — в отделении медицинской профилактики) и 9 врачей общей практики. Амбулаторный центр лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции и при подозрении на неё («красная зона») работает ежедневно в будние дни с 8 до 18 час., в субботу — с 8 до 13 час., в воскресенье — с 8 до 12 час.



По словам главного врача, в последнее время вирус поменялся, это новый штамм, с более тяжёлым течением, практически с мгновенным поражением легких. Привитые люди болеют в разы меньше, их не более двух процентов.



В свою очередь, Валерий Шигашев настоятельно рекомендовал медикам проработать вопрос об открытии в Шумерле ковидного госпиталя, всем ответственным организовать привлечение сотрудников социальных служб и волонтеров к оказанию помощи на дому по доставке лекарств и продуктов питания одиноким престарелым людям.

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