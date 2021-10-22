В Чувашии впервые начали прививать граждан иностранных государств

22 октября Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова приступила к вакцинации иностранных граждан от коронавирусной инфекции. Приезжие из других стран, учащиеся и работающие в Чувашии, могут привиться от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». По результатам они получают сертификат вакцинации без QR-кода.

В первый же день в учреждении появились иностранные граждане, желающие защитить свое здоровье. Айман Мессауди – студент третьего курса химико-фармацевтического факультета ЧГУ имени И.Н Ульянова. Он приехал из Марокко.

«Прививку от коронавирусной инфекции хотел сделать давно. Хочется быть спокойным, что не заразишься сам и не передашь болезнь никому из окружающих. Как только появилась возможность вакцинироваться – сразу же пришел в больницу. Хорошо, что теперь мы тоже можем защититься от COVID-19», — делится Айман.

Эвелина Васильева, заведующая отделением медицинской профилактики больницы сообщила, что прививка иностранцам делается на платной основе и стоит 707 рублей.

«Иностранные граждане, желающие принять участие в прививочной кампании, могут обратиться в кассу нашего учреждения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - рассказывает Эвелина Васильева.

Стоит отметить, что иностранные граждане могут привиться от COVID-19 только в «Первой Чебоксарской городской больнице имени П.Н. Осипова». Прививочный кабинет №114 принимает иностранных граждан на К. Иванова, 14 с 12.00 до 15.00 в будние дни и в порядке живой очереди по субботам. Перед получением вакцины необходимо оплатить услугу в кассе и пройти осмотр терапевта в кабинете №105.

По данным на 22 октября в регионе приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 378 698 жителей Чувашии, из них 345 662 закончили процедуру полностью. Присоединяйтесь и вы! Записаться на прививку можно любым удобным способом: на приеме у терапевта, в поликлинике, позвонив по номеру 122, а также через портал «Госуслуги». Также продолжают работу мобильные прививочные пункты, куда можно обратиться без предварительной записи. С графиком их работы вы можете ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Новости».

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.