Всю жизнь учитель ярким пламенем горит, желая осветить дорогу поколеньям..

20 октября 90-летний юбилей отметила заслуженный учитель Чувашии, бывший директор средней школы № 3

Анастасия Афанасьевна Хромина.

Со школьной скамьи для меня мерилом всех своих руководителей – директоров и начальников – на каком-то подсознательном уровне стал образ А. А. Хроминой, харизматичной, уверенной, строгой. Своего директора и учителя физики мы не просто любили и уважали, а без преувеличения обожали. Она была какой-то особенной, ни на кого не похожей!

В альбоме, аккуратно хранимом в школе, директором собственноручно написана автобиография. Из исписанных убористым почерком двух страниц альбомного листа я с удивлением открыла для себя новую Анастасию Афанасьевну…

Родилась будущий учитель физики 20 октября 1931 года в Липецкой области «в смутное время, в период коллективизации». Семью раскулачили, лишили всего и готовили к высылке, но по воле случая они выехали на Украину, в Макеевку Донецкой области. Там отец устроился на работу на металлургический завод им. С.М. Кирова сталеваром. Мать работала уборщицей в общежитии при заводе. В 1939 году Анастасия пошла в школу, преподавание велось на украинском языке. Когда началась война, она окончила два класса. Вспоминает, как было страшно, когда немцы бомбили город, подрывали шахты.



Её отец накануне войны сильно обжог ногу и на работу ходил с костылями, поэтому на фронт его не взяли, а эвакуировали вместе с заводом. По пути эшелон был уничтожен бомбежками, и отец сгорел. Позднее семья получила справку, что он пропал без вести.



«Немцы нас оккупировали в октябре 1941 года, — вспоминает Анастасия Афанасьевна.- Были страшные гонения, молодежь угоняли в Германию. Жить было невозможно! Наши матери, оставляя нас, уезжали на санках или тележках в украинские села, чтобы обменять какие-нибудь пожитки на продукты питания. Иногда они не появлялись неделями…». Дети боялись оставаться дома одни, собирались человек по 5-6 и ночевали у соседки, читали сказки, рисовали, а днем шли в свои комнаты и разжигали плиту.



В июне 1942 года они с мамой решили уйти пешком на родину, в Липецкую область. «Шли целый месяц под палящим солнцем, босые. Чего мы только не видели: опустошенные города и села, наших пленных за колючей проволокой, повешенных на виселицах партизан… Сердце сжималось от боли… Наконец мы добрались до места. Как сердечно встретили нас сельские жители! Нам несли караваи хлеба, молоко, картошку. Нас приняла к себе семья двоюродного брата дедушки».



Немцы бесчинствовали и здесь. В памяти Анастасии Афанасьевны навсегда осталась картина, когда фашисты согнали подростков-мальчишек и пожилых мужчин и сожгли их заживо за кем-то убитого немца.

Когда пришло полное освобождение от немцев, Анастасия пошла в школу, в пятый класс. «Учебников не было, писали на каких-то газетах между строк, чернила были из сажи, разведенной на молоке», — поделилась в автобиографии учитель.



В 1947 году она с похвальным листом окончила седьмой класс. Ей очень хотелось учиться, но средняя школа находилась за 20 км, в селе Васильевка. Туда они и пришли с одноклассниками. Школа ей не понравилась и в нее она больше не пошла, «забастовала», объяснив маме, что «в этой школе я не получу нужных мне знаний». Наконец, мама согласилась, и они поехали поступать в школу в Курскую область.

Было 20 сентября, учебный год уже шел. Это была железнодорожная школа № 13 Московско-Донбасской ж.д. «Как она мне нравилась! Там были замечательные учителя! Директор школы Василий Павлович Чеховский, учитель физики, был моим кумиром. Он сыграл главную роль в выборе профессии», — констатирует А.А, Хромина.



Окончив школу в 1950 году, Анастасия Афанасьевна поехала в Ленинград, поступать в пединститут им. А.И. Герцена на физмат. По окончании, в 1954 году, по направлению приехала в Шумерлю, где ее приняли учителем физики в школу № 3.

В нашем городе и сложилась судьба А.А. Хроминой — и профессиональная, и женская. Она вышла замуж, вырастила дочь Людмилу и сына Александра.



В 1973 году А.А. Хромина возглавила школу. Ее все безгранично уважали — от первоклашек до родителей и учителей. Она была настоящим капитаном и уверенно вела школу по правильному курсу. Во время директорства ею были решены многолетние хозяйственные проблемы: переоборудована столовая, подключено центральное отопление, построен спортзал. Но главное — Анастасия Афанасьевна, чувствуя в лице каждого из учителей помощь и поддержку, смогла создать в коллективе по-настоящему теплый, дружественный микроклимат. Каждый педагог по-своему был уникален и талантлив.



На уроки Анастасии Афанасьевны, демократичной и справедливой одновременно, ученики бежали как на праздник. Даже мы, дети, понимали, какой она профессионал. Это были не просто уроки. Объясняя сложную тему, она обязательно связывала ее с жизнью, щедро делилась с учениками своим опытом. Особо способные ребята имели возможность проявлять себя – мастерили сложные приборы, участвовали, и небезуспешно, в городских и республиканских конкурсах технического творчества, повышали престиж родной школы. Многие из них, знаю, посвятили свою жизнь техническим наукам.

А каким глубоким чувством юмора Анастасия Афанасьевна обладала! Хочется надеяться, что с годами это важное качество не утрачено…



От имени всех учеников школы поздравляю дорогую, уважаемую Анастасию Афанасьевну со славным юбилеем и говорю спасибо за то, что она у нас была и есть, за уроки жизни, за мудрость, за прощение ошибок, за счастливое детство и юность!

«Учитель! Перед именем твоим…»

В жизни получилось так, что почти все 40 лет педагогической деятельности Анастасии Афанасьевны Хроминой в школе № 3 я была рядом с ней.

Сначала ученицей 7 класса. В 1954 году к нам пришла молодая учительница физики. Анастасия Афанасьевна окончила Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. По распределению попала в Чувашию, в наш город. Как сама вспоминала впоследствии, совсем не знала, где такая Чувашия и тем более Шумерля. А оказалось, что это был счастливый выбор. Помню, приехала в строгом коричневом костюме в белую полоску, в черных лакированных туфлях. Так никто у нас не ходил. Волосы уложены в косах на затылке.

В физике я мало что понимала, но доброжелательность, улыбчивость ее покоряла. Как вспоминает ее ученица Эмилия Александровна Новикова (Семенова), они называли ее «наша Настенька». Мы, семиклассники, на это не решались, а они, старшеклассники, могли это себе позволить. Из ее же слов узнала, что мальчишки бегали за ней табуном: она сумела заинтересовать их своим предметом, вела кружок. Доброжелательность в отношениях с учениками, ленинградская интеллигентность завораживали и притягивали.



Потом уже, в 1967 году, когда я пришла работать в свою школу учителем, увидела все это сама: авторитет А.А. Хроминой был давно завоеван и среди ребят, и среди коллег, и среди родителей.

В 1973 году за заслуги в педагогике А.А. Хромина стала заслуженным учителем Чувашской АССР. В том же году ее назначили директором школы. В горкоме партии она получила наставление: сохранить стиль руководства П.С. Коростелевой. Мне кажется, это было лишнее, потому что Анастасия Афанасьевна — прирожденный руководитель Она сразу же направила свою деятельность на то, чтобы в школе было комфортно работать и учиться. Техничкам стало легче: не нужно было вставать в 4 утра затапливать печи, следить, чтобы дети не угорели. Ребята получили спортзал. В школе появилось немало новшеств: радиоузел — со всеми школьными новостями можно было ознакомиться на еженедельной радиолинейке, потом их (радиолинейки) готовили сами ученики; механическое затемнение в химическом и физическом классах. Конструкцию для демонстрации фильмов придумали сами (А.А. Хромина).



Самое главное – в коллективе была особая атмосфера доверия и доброжелательности. Как директор Анастасия Афанасьевна умела видеть, в чем нуждается учитель, и вовремя помочь не только советом, но и делом. Она во всем подавала пример: ее ученики — призеры в олимпиадах по физике не только в городе, но и в республике. Прибор по тестированию (в то время!) самодельный. Его можно было использовать не только по физике, но и по другим предметам.



Она хорошо знала радости и горести в любой семье учителей и помогала, если в этом была необходимость. Проблемы в работе решала вместе с коллегами, надеясь на их действенную помощь. Так оно и было. Нельзя было не оправдать ее доверие. Все коллективные дела в школе (художественная самодеятельность, техническое творчество и др.) проходили при непосредственном участии директора Анастасии Афанасьевны Хроминой. За что ей большое спасибо!

В эти юбилейные дни желаю Анастасии Афанасьевне крепкого здоровья, благополучия, долгих-долгих лет жизни!



Л. Лермонтова.

Учитель учителей

В конце августа 1964 года я пришла работать пионервожатой в школу № 3. А 1 сентября я уже проводила линейку. Вот именно тогда обратила внимание на интересную, привлекательную учительницу. У нее был выпускной класс. Что же меня поразило? У нее было много-много красивых букетов. Это была Анастасия Афанасьевна. Затем я познакомилась с учениками ее класса. Они и ученики А.А. Павлова стали моими помощниками.



Я с каждым днем открывала для себя все новые и новые изюминки в Анастасии Афанасьевне. Часто ходила к ней на уроки. Для меня они были вершиной педагогического труда. Она никогда не повышала голос, не была эмоциональна. На каждом уроке она открывала все новых и новых учеников, интересующихся физикой.

Когда А.А. Хромину назначили директором, она не изменила своим принципам: была строга, но справедлива, спокойна, уравновешенна, открывала таланты учителей и поддерживала их.



У Анастасии Афанасьевны не было любимчиков среди учеников и учителей. Удивительно, как она вовремя могла поддержать, а иногда пожурить. Мы жили одной дружной семьей. Продолжая традиции лучших директоров нашей школы, она создала в школе настоящий творческий коллектив.

Она были и учителем, и директором с большой буквы, учителем учителей.

Говорю спасибо Анастасии Афанасьевне за уроки жизни и желаю крепкого здоровья на долгие годы!

А. Бочкарева.

Непререкаемый авторитет

К сожалению, в нашем классе Анастасия Афанасьевна физику только иногда заменяла. Её уроки всегда отличались какой-то живостью, позитивом! Строгость и интеллигентность в ней органично сочетались с большим чувством юмора. Этот факт, кстати, отмечают все ветераны школы.



В пятом или шестом классе, не помню, по какому поводу, она рассказала нам такую историю. Как директору ей приходилось время от времени посещать уроки. На уроке немецкого языка учителю никак не удавалось объяснить ученикам, что такое ветер. В конце концов, она разлохматила рукой свою прическу и спросила: «Kinder, was ist das?». Дети, ничего не понимая, ответили: «Das ist ведьма». Эта рассказанная Анастасией Афанасьевной история почему-то врезалась в мою память на долгие годы…



Как вспоминают коллеги, Анастасия Афанасьевна всегда была очень требовательной в учебно-воспитательном процессе. Но в то же время как директор к каждому учителю умела найти подход, к молодым относилась по-матерински. Вроде отругает, потом пригласит к себе и успокаивает: «Не расстраивайся, это жизненные вопросы, всё решаемо…». Это, конечно, не могло не подкупать.

Она всегда была глубоко уважаемой, причем не только в школе, но и «наверху». Её авторитет был просто непререкаем! Ветераны рассказывали, как в 70-80 годы она успешно «выбивала» своим учителям жилье, за что многие ей очень благодарны.

Когда в 1996 году я пришел в школу работать, Анастасию Афанасьевну уже не застал. А жаль!

С. Яргунин.

Незабываемые годы

С Анастасией Афанасьевной Хроминой

мне довелось много лет проработать в одном

коллективе, сначала как с рядовой коллегой,

а затем и под ее руководством.

Это были незабываемые годы! Коллектив школы работал слаженно, дружно, увлеченно. Учебный процесс был тесно связан с воспитанием. Жизнь в школе буквально кипела: работали различные кружки, спортивные секции, ежегодно проходили смотры художественной самодеятельности. Всё это укрепляло взаимопонимание между учителями и учащимися, помогало учебному процессу.



Вспоминается подготовка к смотру художественной самодеятельности в 1969 году. Это было время романтических устремлений и в жизни, и в творчестве. К смотру мы решили со старшеклассниками подготовить сценку «На привале». Ну, и как же на привале без костра?! Что делать? Конечно, не обойтись без грамотного, увлеченно работающего физика – А.А. Хроминой.



Анастасия Афанасьевна поддержала нашу идею и активно подключилась к подготовке. Учителя труда сделали каркас для костра, декорации… Ребята готовились с воодушевлением и увлеченно, и вот наступил волнующий день. На сцене — «туристы на привале» демонстрируют свои творческие способности. Тут и песни под баян (Коля Краснов), и под гитару (Г. Герасимов), и подготовка к ужину с картошкой в котелке, и т.д.

Костер, благодаря стараниям Анастасии Афанасьевны, получился замечательный, как натуральный: мощная лампа, покрытая красным шерстяным платком (взяли у ученицы) давала свет и цвет, большой вентилятор развевал красные ленточки на каркасе, имитируя языки пламени…



И вдруг костер задымил: на лампе загорелся шерстяной платок. Попытка Сани Тутушина сдернуть платок не удалась, «обжегся» (ударили по пальцу лопасти вентилятора). Предотвратить пожар удалось со второй попытки. Всё это усилило впечатление реальности происходящего.

Дымок костра дошел и до членов жюри, за сцену пришла обеспокоенная М.А. Киселева. Успокоили, объяснили, показав прогоревший платок (ущерб ученице возместили).

Всё у ребят получилось, как задумали. Помнится, мы заслужили одобрение второго секретаря горкома В.Г. Рябова, с мнением которого тогда все считались.



70-е годы были временем внедрения технических средств в учебно-воспитательный процесс. И опять не обойтись без физиков – А.А. Хроминой и К.П. Красненковой. То на урок необходим кинофильм, то магнитофонная запись, то слайды для сопровождения текста и т.д. Как тут без физиков?!

Особо хочется сказать о Хроминой как о директоре. Она никогда не повышала голос ни на учителей, ни на учеников. Спокойствие, выдержка, доброжелательность, взаимопонимание – вот чем руководствовалась Анастасия Афанасьевна во взаимоотношениях с коллективом. И коллектив отвечал самоотдачей, стараясь не подвести директора.



Жизнь школы шла ровно, спокойно, без каких-то надрывов, но в то же время активно и инициативно. Было в работе, конечно, и немало проблем, но они успешно решались всем коллективом под умелым руководством директора.

Что немаловажно: Анастасию Афанасьевну никогда не покидало чувство юмора. Это, безусловно, помогало ей органично взаимодействовать с коллегами.



Школа была для нас и местом работы, и жизнью. А как мы отмечали День учителя! Приходили на праздник с мужьями и женами, которые всегда были в курсе наших школьных дел. Сколько на таких вечерах было выдумки, юмора, один хор «мальчиков» чего стоил!

Поздравляю Анастасию Афанасьевну с замечательным юбилеем и желаю ей доброго здоровья и еще много-много лет счастливой жизни!



В. Строгова.

Подарок судьбы

С Анастасией Афанасьевной Хроминой я познакомилась 1 сентября 1972 года, когда получила направление на работу в школу № 3 учителем физики и астрономии. Полина Сергеевна Коростелева, будучи тогда директором школы, встретила меня доброжелательно и представила Анастасию Афанасьевну наставником. В это время она уже была учителем с большой буквы, а для меня стала настоящим подарком судьбы!



Имея за плечами всего один год работы в сельской школе, я переживала, как встретит коллектив учителей, ученики? Своими опасениями поделилась с Анастасией Афанасьевной, она, улыбнувшись, успокоила меня и сказала, что коллектив учителей доброжелательный, а уважение учеников надо завоевывать.

После того как я немного освоилась, она начала посещать мои уроки. Разбор урока начинала с положительных моментов, затем тактично отмечала недочеты. Урок по сложному разделу «Механика», на который она меня пригласила, выглядел нетрадиционно, это был не урок, а исследовательская работа учащихся, на котором ученики экспериментально достигали цели и делали правильные выводы. Я наглядно увидела: мало знать свой предмет, главное – заинтересовать им ребят, научить учиться.

В свободные «окна» я старалась попасть к ней на уроки, которые были целенаправленными, продуманными, с использованием наглядности и связыванием материала с практикой и жизнью. Она говорила, что лучше один раз увидеть.



Кружкам по предмету Анастасия Афанасьевна придавала большое значение. Вместе с учениками, чаще вечерами, мы занимались подготовкой к выставкам технического творчества: конструировали приборы, а с младшими школьниками — механические игрушки, которые впоследствии использовались на уроках.

Вспоминаю, как мы радовались и гордились, занимая первые места в городе. Самым активным участником по изготовлению приборов был Александр Хромин. Его прибор «Цепная реакция» демонстрировался не только в Шумерле и Чебоксарах, но и в Москве, за что автор был награжден дипломом «Мастер – золотые руки».

Первый экзаменатор был тоже создан Александром. Список юных физиков – гордость школы – продолжат Алексей Лермонтов, Сергей Апполонов, Александр Доронин, Александр Иванов и другие ребята.

На факультативных занятиях, куда привлекались ученики, увлекающиеся физикой, занимались углубленным изучением предмета, чаще всего решением сложных задач, подготовкой к олимпиадам…

Проработав почти сорок лет в одной школе, я благодарна судьбе, что оказалась в дружном, сплоченном коллективе не только учителей, но и благодарных учеников.



Мы и сегодня с Анастасией Афанасьевной поддерживаем тесную связь, при общении она всегда интересуется школьными новостями.

От всей души поздравляю Анастасию Афанасьевну с юбилеем — возрастом мудрости, почета, уважения – и за всё благодарю.

К. Красненкова.

В приоритете – техническое творчество учеников

В 1972 году я была принята в школу № 3 лаборантом. Лабораторий по предметам тогда в школе не было — всё оборудование находилось в классе, где занимались ученики. Когда я пришла работать, по физике основным учителем была А.А. Хромина, по химии – З.И. Ильин. Через год Анастасия Афанасьевна была назначена директором школы и началась модернизация: физику и химию отделили в отдельную лабораторию, заказали новое оборудование. Появилось несколько классов с затемнением, были установлены киноаппараты для показов диафильмов и кинофильмов.



Мне приходилось изнутри видеть работу А.А. Хроминой как учителя. У нее были интересные уроки — объясняя материал, она часто связывала его с жизнью. На уроках ставились сложные опыты. В конце года проводился практикум по физике, где ученики самостоятельно выполняли практические работы, потом их защищали.

Анастасия Афанасьевна не уставала развивать творчество своих учеников – способные ребята изготавливали самодельные физические приборы, затем участвовали в выставках технического творчества. В школе до сих пор на уроках демонстрируются самодельные приборы, изготовленные учениками: «цепная реакция» А. Хромина и «триод» А. Лермонтова.



Анастасия Афанасьевна очень любила свой предмет, любила учеников, и ученики любили ее. Она была требовательным, но справедливым учителем.

Поздравляю Анастасию Афанасьевну с солидным юбилеем и желаю здоровья, бодрости духа, любви близких!



В. Ксенофонтова.

С глубокой благодарностью!

Наше знакомство с Вами, уважаемая Анастасия Афанасьевна, состоялось в начале 70-х годов прошлого века. Я неслучайно точно определила время. Теперь эти годы принято считать пиком застоя. Однако мы были все в движении, все в действии, все в поиске. Вы – начинающий директор, я – начинающая учительница.

Меня сразу подкупил один факт Вашей биографии. Вы — выпускница ленинградского педагогического института имени А.Н. Герцена. В то время для нас этот вуз был настоящей «российской Сорбонной». В провинциальной Шумерле «ленинградский герценовский» звучало внушительно и заманчиво. И как же было приятно потом осознавать, что выпускница «российской Сорбонны» в полной мере соответствует этому статусу! Дело не только в высоком звании «Заслуженный учитель ЧАССР», но и в том, какой уровень учителя и директора Вы являли.



Вы физик, а я добавляла: «С лирическим уклоном». Это подкупало меня, словесника, и лишний раз утверждало в мысли: «герценовцы» оправдывают свое «происхождение».

Быть хорошим физиком можно и без ленинградской закалки, а вот быть разносторонней личностью, сочетающей в себе высокий профессионализм, знающей богатую русскую литературу, умеющей видеть в подчиненных их достоинства, выстраивать работу школы в гармоническом единстве физиков и лириков – такое не рождается само собой. К этому нужно прийти через школу самой высокой пробы.

3-я школа в наше с Вами время была с виду неказистой и незавидной, зато какой содержательной, какой творческой, какой целеустремленной! Коллектив? Конечно, от учителей многое зависело, но можно и хорошие начинания не заметить, и творчество загубить. Только не в 3-ей школе, только не с таким директором!

Вашим приоритетом были выставки технического творчества, и школа в этом была на высоте. Вашей радостью были смотры художественной самодеятельности, школа и в этом была в числе первых. Вашей отдушиной были встречи коллектива на праздниках, и Ваша светомузыка (это в то время!) вносила в наше веселье столичный лоск!



Ваш юбилей – это наш общий праздник. Нас объединяют общие воспоминания, в которых Вы занимаете очень большое место. Нас объединяет любовь к 3-ей школе, которая согревала нас в жизни. Нас объединяет вера в то, что наша школа всегда будет достойной наследницей лучших традиций, заложенных в коллективе Вами.

Ваша дочь продолжает Ваше дело, а точнее – преумножает. Это значит, что потенциал Ваш не исчерпан. Вы давно на заслуженном отдыхе, но школа по-прежнему в Вас и вокруг Вас.

Вы встречаете юбилей в кругу детей и внуков, вместе с благодарными учениками, рядом с коллегами, в памяти которых Вы – навсегда. Такое счастье нужно заслужить!

Свое высокое звание Вы оправдали всей своей жизнью. Я бесконечно рада возможности Вас поздравить и пожелать крепости духа, покоя в душе и способности радоваться каждому прожитому дню.

З. Шурыгина.

Ольга Дмитриева.