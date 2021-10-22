Времени на уговоры нет

Все мы видим, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции усложняется с каждым днем. Число заболевших растет, больницы переполнены, а процент привитых граждан увеличивается достаточно медленно.

Как было отмечено на заседании по вопросам вакцинации с участием министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, состоявшемся 21 октября, на указанную дату в районе привито только 44 % населения. Если говорить о категориях работников, участвовавших в совещании, то в отрасли культуры эта цифра составляет 100 %, а вот в отрасли образования привитых насчитывается только 79 %. Непонятная ситуация складывается в Саланчикской детской музыкальной школе им. В. Павлова — здесь привиты только 40 % сотрудников.

Время уговоров прошло, настало время решительных действий. Таким был вердикт, касающийся невакцинированных работников. Об этом на одном из заседаний оперштаба говорил и Глава республики. Как отметила Светлана Каликова, согласно рекомендациям Роспотребнадзора с 1 ноября невакцинированные сотрудники отраслей культуры, образования и многих других должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, переведены на дистанционный режим до вакцинации. Ситуация с коронавирусом настолько напряженная, что пускать всё на самотек возможности нет.



Прививаться просто необходимо. Если кто-то говорит о том, что привитые тоже болеют, то нужно помнить, что заболевание они переносят гораздо легче и не доходят до реанимации. Нужно понимать, что сейчас речь идет уже о том, что в больницах не хватает кислорода, да и медики работают с колоссальной нагрузкой, а если точнее — с перегрузкой.



В завершение совещания Светлана Каликова выразила надежду, что все сидевшие в зале донесут информацию о необходимости прививок до своих близких и родных, и, возможно, процент вакцинированных увеличится. Ну, а что касается музыкальной школы, этот вопрос она обещала взять под свой личный контроль.

Татьяна Александрова.