Библиотеки как площадки переписи

Пока некоторые шумерлинцы терпеливо ожидают переписчиков у себя дома, большинство любителей информационных технологий уже успели самостоятельно переписаться через портал госуслуг. Нашлись и желающие пройти перепись в стационарных переписных участках. Как уже писала наша газета, таковых в Шумерле 9 и треть из них расположена в библиотеках. Чем не место для того чтобы за один визит сделать сразу два полезных дела?

На стационарном переписном участке, расположенном в библиотеке по ул. Халтурина, 60, желающих переписаться встречает Тамара Ивановна Баторшина. Будучи контролером полевого уровня, к работе по переписи она приступила уже 29 сентября. Вначале проходила учебу, затем обходила свой участок, проверяя наличие указанных в списках домов и квартир. Как отмечает контролер, за период переноса переписи из ее списка выбыло 10 домов — что-то сгорело, что-то снесли, поэтому списки помещений были актуализированы.

На стационарном участке Тамара Ивановна, как и все переписчики, работает с 15 октября. На момент визита корреспондента (19 октября), там было уже переписано 20 домохозяйств с численностью 41 человек. Кроме этого, сюда приходили переписываться и люди из других счетных участков — на момент нашего визита было переписано 9 домохозяйств с численностью 21 человек.



«К сожалению, в настоящее время из-за отсутствия библиотекаря библиотека работает не в полную силу. 15 октября, когда она работала, люди приходили в библиотеку и, видя, что здесь переписывают, принимали решение пройти перепись на участке. А в другие дни люди уже приходили сюда целенаправленно, потому что слух о том, что здесь расположился стационарный переписной участок, распространился достаточно быстро», — рассказывает Тамара Ивановна, отмечая, что пока ей попадаются только открытые и доброжелательные респонденты.



На втором участке, находящемся по адресу: ул. Котовского, 58, мы пообщались с контролером стационарного участка Натальей Анатольевной Смирновой. Здесь библиотека работает в соответствии с графиком, и ее посетители сразу после сдачи или получения книг принимают решение принять участие в переписи в ее стенах.

«С 15 по 19 октября я переписала 18 лиц из 8 домохозяйств. Люди знают, что здесь находится стационарный участок, но посетителей все же немного, наверное, многие боятся коронавируса», — говорит Наталья Анатольевна.



Впрочем, смеем заверить, что на участках соблюдены все правила безопасности. Есть и средства для обработки рук, ну, а тем, кто по какой-то причине забыл маску дома, ее выдают прямо перед опросом.

Галина Нестер:

Я каждый день хожу на работу мимо библиотеки. Узнала, что там находится переписной участок, и решила переписаться, так как это для меня очень удобно. Не нужно заходить на «Госуслуги» или дожидаться переписчика дома.

Перепись не заняла много времени. Вопросы штатные, несложные. Хочется надеяться, что собираемая информация как-то скажется на принимаемых властями решениях.

Стационарный участок в библиотеке очень удобен и для читателей. Как говорится, два в одном — и книжку получил, и перепись прошел.

Татьяна Александрова.