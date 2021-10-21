Шесть предприятий Чувашской Республики подали заявки на участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России-2021», представив такие продукты, как «Чувашский хмель», хлеб «Сурский», «Чувашский шартан», «Атлашевский холодец», «Козье молоко из Чувашии» и «Чувашский мед».



Ведущее производственное предприятие потребительской кооперации Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза второй год представляет жюри известный региональный бренд — шартан «Чувашский», зарегистрированный в Роспатенте в 2019 году по наименованию места происхождения товара. Шартан имеет много наград всероссийской выставок, в том числе «Золотой осени», в финале окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 11-13 октября в Перми занял первое место в номинации «Гастрономический сувенир».

Поддержите шартан «Чувашский», приняв участие в народном голосовании, которое проходит с 20 октября по 7 ноября.

https://russiantastes.ru/nominees/8840398/