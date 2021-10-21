Лесопромышленный комплекс Чувашии развивается динамично

Предпринимателей, специализирующихся на деревообработке и лесозаготовке, собрали в зале администрации Новочебоксарска, чтобы обсудить дальнейшие пути развития отрасли.

Общий запас лесных насаждений в Чувашии превышает 80 миллионов кубических метров. Фактически за 9 месяцев текущего года заготовлено 147 тысяч кубических метров, это 37% от запланированного объема.

«На территории республики можно выделить 3 района с достаточно хорошо развитыми предприятиями лесопромышленного комплекса: Алатырский, Ибресинский, Шумерлинский, а также гг. Чебоксары и Новочебоксарск. В лесном фонде на территории Чувашской Республики преобладают мягколиственные породы деревьев, тогда как лесопромышленный комплекс республики направлен на переработку хвойных пород деревьев», — отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

Лесосеку по мягколиственному хозяйству не удаётся освоить из-за недостатка мощностей по глубокой переработке древесины. Министерство природных ресурсов Чувашии считает, что необходимо выставлять на конкурс территорию целого лесничества, не разделяя его на участки. Также будущему арендатору необходимо организовать производство для выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов сотрудникам бюджетного учреждения, высвобождаемым по сокращению штата. Эти вопросы находятся на стадии рассмотрения.

Предприятия республики специализируются на заготовке древесины, производстве пиломатериалов, фанере, оконных и дверных блоков, мебели, бумаги, картона. В ближайшее время на территории будущей особой экономической зоны в Новочебоксарске планируется открытие предприятия по выпуску древесноволокнистых плит. С потенциальным резидентом заключено соглашение о намерениях. Инвесторы намерены производить более 90 тысяч кубических метров продукции в год и создать порядка 100 рабочих мест.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов рассказал бизнес-сообществу о мерах поддержки — так называемом «инвестиционном меню».

«При вложении инвестиций на сумму более 50 миллионов рублей инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами по налогу на имущество и налогу на прибыль, инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. Организация должна быть зарегистрирована на территории Чувашской Республики. Для приоритетных и масштабных проектов установлен размер арендной платы за земельные участки в размере ставки земельного налога за единицу площади, а также цены покупки земельного участка в собственность в размере 15 % от кадастровой стоимости. Для реализации инвест. проектов стоимостью свыше 30 миллионов рублей возможно предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Для этого проект должен быть признан масштабным. Есть немало и других мер поддержки», - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Источник: Министерство экономического развития Чувашии.