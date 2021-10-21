Заместитель Председателя Правительства Чувашской Республики Дмитрий Краснов принял участие онлайн, на портале Госуслуг.

Чтобы ответить на все вопросы потребовалось не больше 20 минут. За это время вице-премьер заполнил анкету на себя и свою семью — такая возможность есть только на сайте.

«Как человек, неравнодушный к инновациям, я решил опробовать новый способ участия в переписи, на портале Госуслуг. Не возникло никаких сложностей, на вопросы ответил быстро. Главное сохранить QR-код, затем его будет необходимо показать переписчику, для подтверждения. Почему важно участвовать в переписи? Всероссийское анкетирование поможет увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере, по ее результатам примут стратегические госпрограммы. Чем полнее будут данные, тем легче будет спланировать стратегию государства на ближайшее десятилетие», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Участникам переписи необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих — про возраст, пол, образование, семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство. В анкете уточняют, как далеко от дома находится работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера.

Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий: подведен ли газ к частному дому, есть ли в многоквартирном доме мусоропровод, уточнят количество комнат и общую площадь квартиры. Указывать фамилию, имя и отчество при заполнении переписного листа не обязательно, данные будут направляться в Росстат в обезличенном виде.

Есть три варианта участия в переписи. Первый, дождаться, когда переписчик сам придет домой, второй – прийти на стационарный участок, третий – на портале Госуслуг.

Источник: Министерство экономического развития Чувашии.